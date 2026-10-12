باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «مترو» گزارش داد که مایکل فریمن، پزشک قانونی و عضو کالج سلطنتی آسیب‌شناسان لندن، پس از بررسی پرونده کامل کالبدشکافی جفری اپستین، سرمایه‌دار صهیونیست و مجرم جرائم جنسی و قاچاق دختران زیر سن قانونی اعلام کرده است که مرگ این سرمایه‌دار، «بیشتر با یک درگیری است» تا خودکشی.

او تصمیم به خودکشی اعلام کردن مرگ اپستین را «مشکوک» دانسته و گفته است گزارش مستقلی در این زمینه منتشر خواهد کرد. این بررسی پس از آن انجام شده که مارک، برادر اپستین، پرونده کامل پزشکی قانونی را در اختیار او قرار داده است.

فریمن که پیش‌تر ریاست بخش پزشکی قانونی و حقوقی کالج سلطنتی پزشکان انگلیس را بر عهده داشته، به شواهدی از جمله آثار ناخن اشاره کرده است که به گفته او، ممکن است نشان دهد اپستین در جریان یک درگیری احتمالی یا حمله، تلاش کرده طناب را از دور گردن خود باز کند.

او گفت: «موارد زیادی وجود دارد که با فرضیه خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن قابل توضیح نیست، اما با احتمال وقوع درگیری سازگار است.» فریمن همچنین اظهار داشت که اپستین «آسیب‌هایی داشت که به هیچ وجه نمی‌توانسته‌اند بر اثر طناب ایجاد شده باشند» و افزود که او هنگام تلاش برای احیای قلبی، چند ساعت از مرگش گذشته بود.

این روزنامه یادآور شد که اپستین در ۱۰ اوت ۲۰۱۹، زمانی که در انتظار محاکمه در بازداشتگاهی در منهتن آمریکا به سر می‌برد، بیهوش پیدا شد. یکی از نگهبانان گفته بود که او را در وضعیتی نیمه‌نشسته، در حالی که تکه‌ای پارچه نارنجی دور گردنش بود، آویزان یافته است.

دفتر پزشکی قانونی نیویورک مرگ اپستین را خودکشی اعلام کرد و وزارت دادگستری آمریکا و اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) نیز در سال ۲۰۲۳ این ادعا را تایید کردند. با این حال، دفتر پزشکی قانونی نیویورک در پاسخ به پرسش روزنامه درباره انتقاد‌های فریمن اعلام کرد که همچنان بر تصمیم خود پایبند است.

فریمن گفت نخستین پزشک آموزش‌دیده در حوزه پزشکی قانونی است که پس از اعلام خودکشی اپستین، تمام شواهد، از جمله پرونده کامل کالبدشکافی، را بررسی کرده است. او مرگ اپستین را در سوابق مربوط به موارد خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن، «کاملا بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «هیچ تصویری از او در حالی که آویزان بود و هیچ تصویری از او پس از پایین آوردنش در اختیار نداشتیم.»

به گزارش مترو، فریمن در بررسی‌های خود به «تناقضات بسیار قابل‌توجه و مواردی که پزشک قانونی توضیح کافی برای آنها ارائه نکرده است» رسید. به گفته او، اپستین از ناحیه شانه چپ، پشت گردن و صورت دچار آسیب‌هایی شده بود که به‌وضوح نمی‌توان آنها را ناشی از تلاش برای احیا دانست.

فریمن قرار است ماه آینده در سخنرانی خود، یافته‌هایی را ارائه کند که به گفته او، هنوز در مرحله نهایی قرار ندارند. مارک اپستین نیز اعلام کرد که تیم مستقل بررسی‌کننده، چندین ماه است نتایج کالبدشکافی را بررسی می‌کند و گزارش نهایی، به گفته او، «معادلات را تغییر خواهد داد».

منبع: النشره