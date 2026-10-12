تردد دریایی قشم به هرمز در روز‌های زوج هفته با ۲ شناور و در ساعت‌های ۷ و ۱۴ برقرار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تردد دریایی در مسیر قشم به هرمز پس از وقفه‌ای با هدف صیانت از جان مسافران و رعایت الزامات ایمنی، از سر گرفته شد.

حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: در پی شرایط خاص و محدودیت‌های ایجادشده متأثر از جنگ، تردد شناورها در این مسیر برای مدتی با هدف حفظ ایمنی مسافران متوقف شده بود.

وی افزود: پس از بررسی شرایط و انجام هماهنگی‌های لازم، تمهیدات موردنیاز برای ازسرگیری سفرهای دریایی در مسیر قشم به هرمز فراهم شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روزهای زوج هفته، 2 فروند شناور در ساعت‌های 7 صبح و 14 مسافران را از قشم به هرمز جابه‌جا می‌کنند.

محمدحسینی تختی با اشاره به اهمیت این مسیر برای جابه‌جایی مسافران و گردشگران خاطرنشان کرد: استمرار ارائه خدمات در این مسیر بر اساس شرایط و میزان تقاضا ارزیابی می‌شود تا سفرها با نظم و ایمنی مناسب انجام شود.

وی تصریح کرد: در صورت استقبال مسافران و گردشگران، افزایش تعداد سفرها و برقراری تردد روزانه نیز در دستور کار قرار می‌گیرد تا خدمات حمل‌ونقل دریایی متناسب با میزان تقاضا توسعه یابد.

برچسب ها: بنادر و دریانوردی ، تردد دریایی
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