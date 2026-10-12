رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری ۱۶ فعال غیرمجاز اقتصادی و پلمب ۲ دفتر شرکت بازاریابی هرمی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حکمت‌اله شجاعی گفت: ماموران پلیس آگاهی البرز در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی و پیشگیری از جرایم حوزه کلاهبرداری با اقدامات تخصصی و پایش‌های میدانی موفق به شناسایی محل فعالیت این شبکه‌ها شدند.

وی اضافه کرد: ماموران در عملیاتی هماهنگ ۱۶ متهم را در این رابطه دستگیر کردند و ۲ دفتر فعالیت غیرقانونی آنان را با دستور مقام قضایی پلمب کردند.

رئیس پلیس آگاهی البرز با تاکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های شهروندان و جلوگیری از گرفتاری آنان در دام ترفندهای فریبنده و هرمی، از مردم خواست پیش از هرگونه عضویت یا سرمایه‌گذاری در این‌گونه مجموعه‌ها از داشتن مجوزهای قانونی و رسمی اطمینان حاصل کنند.

شجاعی خاطرنشان کرد: طرح‌های مقابله با دفاتر هرمی و شبکه‌های بازاریابی غیرمجاز به‌صورت مستمر و تا پایان سال در سراسر استان البرز در دستور کار پلیس قرار دارد.

برچسب ها: دستگیری ، شرکت هرمی
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