رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی از بازگشت ۳ میلیارد ریال به حساب شهروندی خبر داد که با ترفند جایزه فریب خورده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اکبر محمدجعفری، رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی از شناسایی کلاهبردار سایبری خبر داد که با ترفند برنده شدن در قرعه‌کشی، ۳ میلیارد ریال از حساب‌های بانکی یک شهروند برداشت کرده بود؛ با اقدامات به‌موقع پلیس، تمامی مبالغ به حساب مالباخته بازگردانده شد.

وی در تشریح این خبر بیان کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا و ارائه مرجوعه قضائی اعلام کرد که مبلغ ۳ میلیارد ریال از حساب‌های بانکی وی به‌صورت غیرمجاز برداشت شده است.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی افزود: پس از ثبت شکایت، کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع و شناسایی عامل کلاهبرداری را در دستور کار قرار دادند.

محمدجعفری ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد فردی ناشناس با تماس تلفنی و ادعای برنده شدن شاکی در قرعه‌کشی یکی از اپراتور‌های تلفن همراه، از وی خواسته بود سه شماره کارت بانکی به همراه تمامی مشخصات مربوط را در اختیارش قرار دهد.

وی تصریح کرد: شهروند با اعتماد به اظهارات فرد تماس‌گیرنده، اطلاعات درخواستی را ارائه کرد و در ادامه، مجموعاً ۳ میلیارد ریال از سه حساب بانکی وی برداشت شد.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات پلیسی، متهم شناسایی شد و با هماهنگی مقام قضائی، اقدامات لازم برای رسیدگی به پرونده صورت گرفت.

محمدجعفری با اشاره به بازگشت تمام وجه برداشت‌شده به حساب شاکی گفت: با اقدامات به‌موقع پلیس فتا و پیگیری‌های انجام‌شده، تمامی ۳ میلیارد ریال به حساب مالباخته عودت داده شد.

وی با هشدار درباره شیوه‌های فریبکارانه کلاهبرداران سایبری تأکید کرد: مجرمان با تحریک حس کنجکاوی و ایجاد طمع دریافت جایزه، شهروندان را فریب می‌دهند و از این طریق به اطلاعات بانکی آنان دسترسی پیدا می‌کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی از شهروندان خواست در مواجهه با موارد مجرمانه و مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش کنند.