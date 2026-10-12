پسته می‌تواند به عنوان جایگزینی سالم برای چیپس و سایر تنقلات برای افرادی که به دنبال حفظ سطح کلسترول پایدار هستند، عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته دکتر کوستاو دابادکار، متخصص قلب در روسیه، جایگزینی میان وعده‌های معمولی با یک مشت آجیل به ایجاد یک رژیم غذایی متعادل‌تر کمک می‌کند. برخلاف بسیاری از میان وعده‌های فرآوری شده، پسته حاوی چربی‌های اشباع نشده سالم، پروتئین و فیبر غذایی است.

علاوه بر این، پسته سرشار از استرول‌های گیاهی است - ترکیباتی که از نظر ساختاری شبیه کلسترول هستند و برای جذب در دستگاه گوارش با آن رقابت می‌کنند. در نتیجه، بدن کلسترول کمتری جذب می‌کند که به کاهش سطح لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، که معمولاً به عنوان کلسترول بد شناخته می‌شود، کمک می‌کند.

دکتر تراویس بنزینگ، متخصص قلب، نیز پسته را به عنوان یک میان وعده رضایت‌بخش توصیه می‌کند و خاطرنشان می‌کند که آنها علاوه بر پتاسیم و منیزیم، پروتئین، فیبر و چربی‌های سالم را برای بدن فراهم می‌کنند.

پزشکان توصیه می‌کنند پسته‌های بدون نمک را به جای میان وعده‌های ناسالم مانند چیپس سیب زمینی انتخاب کنید. با این حال، آجیل به تنهایی جایگزین درمان پزشکی نمی‌شود یا سطح کلسترول پایین را تضمین نمی‌کند، زیرا نتایج به رژیم غذایی و سبک زندگی کلی فرد بستگی دارد.

منبع: aif.ru

برچسب ها: میان وعده ، کلسترول ، کاهش کلسترول ، پسته ، آجیل
خبرهای مرتبط
بهترین خوراکی های زنگ تفریح
میان وعده هایی برای کاهش چشمگیر کلسترول
ميان وعده هاي غدايي را جدي بگيريد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
بهترین میان وعده برای کاهش کلسترول
چرا همه در درک ریاضیات عملکرد خوبی ندارند؟
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
برنامه روسیه برای اعزام کاوشگر فضایی به سیارک آپوفیس
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
آخرین اخبار
اعلام فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۶
هزینه ۱۰ میلیونی بابت درمان هر درصد سوختگی/ سخت شدن واردات تجهیزات سوختگی به دلیل تحریم
نماز، اولویت نخست تربیتی در وزارت آموزش و پرورش
چرا همه در درک ریاضیات عملکرد خوبی ندارند؟
برنامه روسیه برای اعزام کاوشگر فضایی به سیارک آپوفیس
بهترین میان وعده برای کاهش کلسترول
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
پیامد‌های احتمالی استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال برای سلامتی
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
طلوع مریخی ثبت شده توسط کنجکاوی: یک نمای پانورامای دقیق
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
سنجش دانش‌آموزان از نمره به سمت «توانمندی‌های عملی» تغییر جهت می‌دهد
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
وزیر بهداشت: علم بدون اخلاق و عدالت نمی‌تواند در مسیر درست قرار گیرد
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور و پذیرش با سوابق تحصیلی تا ۲۰ مهرماه