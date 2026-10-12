باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته دکتر کوستاو دابادکار، متخصص قلب در روسیه، جایگزینی میان وعده‌های معمولی با یک مشت آجیل به ایجاد یک رژیم غذایی متعادل‌تر کمک می‌کند. برخلاف بسیاری از میان وعده‌های فرآوری شده، پسته حاوی چربی‌های اشباع نشده سالم، پروتئین و فیبر غذایی است.

علاوه بر این، پسته سرشار از استرول‌های گیاهی است - ترکیباتی که از نظر ساختاری شبیه کلسترول هستند و برای جذب در دستگاه گوارش با آن رقابت می‌کنند. در نتیجه، بدن کلسترول کمتری جذب می‌کند که به کاهش سطح لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، که معمولاً به عنوان کلسترول بد شناخته می‌شود، کمک می‌کند.

دکتر تراویس بنزینگ، متخصص قلب، نیز پسته را به عنوان یک میان وعده رضایت‌بخش توصیه می‌کند و خاطرنشان می‌کند که آنها علاوه بر پتاسیم و منیزیم، پروتئین، فیبر و چربی‌های سالم را برای بدن فراهم می‌کنند.

پزشکان توصیه می‌کنند پسته‌های بدون نمک را به جای میان وعده‌های ناسالم مانند چیپس سیب زمینی انتخاب کنید. با این حال، آجیل به تنهایی جایگزین درمان پزشکی نمی‌شود یا سطح کلسترول پایین را تضمین نمی‌کند، زیرا نتایج به رژیم غذایی و سبک زندگی کلی فرد بستگی دارد.

منبع: aif.ru