باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد استان، از برگزاری نشست کمیته فنی آسانسور با حضور مدیران شرکت‌های بازرسی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و صنفی مرتبط خبر داد.

همت‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات استاندارد در آسانسور‌ها اظهار کرد: ایمنی آسانسور‌ها به‌عنوان یکی از تجهیزات پرکاربرد در زندگی روزمره شهروندان، از موضوعات مهم در حوزه ایمنی عمومی و صیانت از حقوق مردم است و رفع مشکلات این حوزه، همکاری و هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

وی افزود: در این نشست، مسائل و چالش‌های شرکت‌های بازرسی آسانسور و مشکلات مرتبط با استانداردسازی آسانسور‌های مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری استان بررسی و راهکار‌های عملی برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند‌های بازرسی و تأیید ایمنی مطرح شد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: این نشست با حضور نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، استانداری و اتحادیه آسانسور استان برگزار شد تا زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های بازرسی و فعالان این حوزه برای پیگیری مسائل موجود فراهم شود.

همت‌زاده تصریح کرد: ارتقای ایمنی آسانسور‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از بهره‌برداری از آسانسور‌های غیراستاندارد، مستلزم تعامل مستمر مجموعه‌های مسئول و پیگیری جدی الزامات استاندارد است.

وی تأکید کرد: اداره کل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری با هدف صیانت از ایمنی شهروندان، پیگیری مسائل مرتبط با استانداردسازی آسانسور‌ها و تقویت همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط را دنبال می‌کند.