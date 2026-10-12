آیین رونمایی از سایت شفافیت و اطلاع رسانی خودروهای منطقه آزاد اینچه برون با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون در این مراسم با تأکید بر ضرورت شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درباره خودروهای این منطقه، گفت: راه‌اندازی سایت شفافیت و اطلاع‌رسانی خودروهای منطقه آزاد اینچه‌برون، گامی در راستای افزایش آگاهی عمومی و دسترسی بهتر مردم به اطلاعات است.

ملک‌حسینی اظهار کرد: برنامه‌های منطقه آزاد اینچه‌برون بر اساس طرح جامع و مطالعات کارشناسی دنبال می‌شود و تلاش کرده‌ایم از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و جزیره‌ای فاصله بگیریم و مسیر توسعه را بر مبنای برنامه‌ریزی پیش ببریم.

وی با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی توسعه منطقه افزود: در این مسیر، بخش خصوصی، مردم و مجموعه مدیریتی منطقه با چالش‌هایی مواجه هستند، اما تلاش می‌کنیم با تدبیر و پیگیری مسائل، روند توسعه و اجرای برنامه‌ها متوقف نشود.

مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای منطقه در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است، تصریح کرد: مطالعات تفصیلی در زون‌های مختلف منطقه در حال انجام است و تلاش داریم تصمیمات اجرایی در بخش‌های گوناگون، از جمله صنعت و زیرساخت، بر پایه مطالعات و نیازهای واقعی منطقه اتخاذ شود.

ملک‌حسینی همچنین از دریافت تأییدیه پدافند غیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون خبر داد و گفت: اخذ این تأییدیه پس از حدود یک سال پیگیری محقق شده است و با توجه به شرایط کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی زیرساخت را یکی از اولویت‌های اصلی منطقه آزاد اینچه‌برون دانست و با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های موردنیاز در محدوده و پیرامون منطقه خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های قانونی و اجرایی، پیگیری برخی طرح‌های زیرساختی را فراتر از محدوده منطقه نیز دنبال کرده‌ایم تا زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون با اشاره به برنامه‌های تأمین آب موردنیاز منطقه بیان کرد: در بخش تأمین آب، حفر سه حلقه چاه با نتایج امیدوارکننده همراه بوده است. همچنین تخصیص ۲۰ میلیون مترمکعب پساب گرگان از وزارت نیرو دریافت شده و پیگیری‌های لازم برای انتقال آن به منطقه ادامه دارد.

وی افزود: دریافت تخصیص ۵۰ میلیون مترمکعب آب دریا نیز در دستور کار برنامه‌ریزی بلندمدت منطقه قرار گرفته است. در بخش برق نیز موضوع احداث خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت از علی‌آباد به منطقه آزاد اینچه‌برون با جدیت پیگیری می‌شود و هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

ملک‌حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی اظهار کرد: زیرساخت فیبر نوری در منطقه اجرا شده و موضوع انتقال گاز نیز در بخشی از مسیر پیشرفت داشته است. همچنین طرح خط انتقال نفت از اینچه‌برون به گنبدکاووس در مرحله اجرا قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد آن ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت مناطق آزاد در برنامه‌ریزی اقتصادی گفت: مطالعات صنعتی منطقه آزاد اینچه‌برون به پایان رسیده است و رویکرد ما در این بخش، توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی صادرات‌محور است. مناطق آزاد باید با سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب با مأموریت خود فعالیت کنند و صرفاً به الگوهای اقتصادی سرزمین اصلی محدود نشوند.

مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون در ادامه با اشاره به موضوع خودرو و مطالبه عمومی در این زمینه خاطرنشان کرد: موضوع خودرو در مناطق آزاد به یکی از مطالبات مردم، به‌ویژه جوانان، تبدیل شده است؛ ازاین‌رو، ضروری است این موضوع با برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و در چارچوب ضوابط و مقررات دنبال شود.

ملک‌حسینی راه‌اندازی سایت شفافیت و اطلاع‌رسانی خودروهای منطقه آزاد اینچه‌برون را در همین راستا ارزیابی کرد و بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و دسترسی مناسب مردم به اطلاعات مرتبط با این حوزه تأکید کرد.