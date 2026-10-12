باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ولادیسلاو اوسدلو، معاون مؤسسه فیزیک هسته‌ای دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو، به خبرگزاری روسی تاس (TASS) گفت: «دانشگاه لومونوسوف تجربه گسترده‌ای در ساخت فضاپیما‌های علمی و آموزشی اختصاصی خود دارد. این دانشگاه قصد دارد یک کاوشگر علمی کوچک برای مطالعه سیارک آپوفیس توسعه دهد.

وی افزود: «رویکرد اصلی این پروژه، ساخت کاوشگری با استفاده از یک پلتفرم فضاییِ آزموده و اثبات‌شده است که هم‌زمان از قابلیت‌های خودمختاری، توان تأمین انرژی و طول عمر سیستم پیشران ارتقاءیافته‌ای برخوردار باشد. بدین معنا که این کاوشگر صرفاً در قالب یک ریزماهواره (میکروساتلیت) از نوع "کیوب‌ست" (CubeSat) عمل نخواهد کرد، بلکه یک فضاپیمای علمی با قابلیت انجام سفر‌های بین‌سیاره‌ای خواهد بود. ما در فرآیند ساخت آن، قصد داریم از دستاورد‌های فناورانه موجود در دانشگاه و شرکای خود به بهترین نحو بهره‌برداری کنیم.»

اوسدلو خاطرنشان کرد که این سیارک در آوریل ۲۰۲۹ به فاصله‌ای حدود ۳۲ هزار کیلومتری زمین خواهد رسید؛ رویدادی که فرصتی کم‌نظیر برای کاوش و مطالعه این جرم آسمانی فراهم می‌آورد.

دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو پیش‌تر نیز برنامه‌هایی را برای مطالعه و کاوش این سیارک از طریق اعزام ماهواره یا فضاپیمایی کوچک در زمان عبور آن از نزدیکی زمین اعلام کرده بود.

ویکتور سادونیچی، رئیس دانشگاه، اظهار داشت که این پروژه به دانشمندان کمک خواهد کرد تا خطرات ناشی از سیارک‌هایی را که ممکن است در آینده زمین را تهدید کنند، پیش‌بینی نمایند. «آپوفیس» که با نام «۲۰۰۴ MN۴» نیز شناخته می‌شود یک سیارک نزدیک‌به‌زمین است که در سال ۲۰۰۴ کشف شد و به دلیل ساختار و ویژگی‌های حرکتی‌اش توجه اخترشناسان را به خود جلب کرده است؛ قطر این سیارک ۳۷۰ متر و جرم تخمینی آن حدود ۲۰ میلیون تن است.

منبع: تاس (TASS)