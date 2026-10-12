سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از عملکرد دو بازیکن نیمکت نشین خود رضایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ سهراب بختیاری‌زاده از عملکرد جلال‌الدین ماشاریپوف و مهران احمدی، دو هافبک تیم فوتبال استقلال، رضایت دارد و احتمال دارد از این دو بازیکن در دیدار امشب مقابل الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا استفاده کند.

تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای دومین دیدار مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که شاگردان بختیاری‌زاده پس از پیروزی سه بر صفر مقابل السد عراق، امشب دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه به مصاف الغرافه قطر می‌روند. آبی‌پوشان در این مسابقه به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب هستند تا روند مثبت خود در رقابت‌های آسیایی را ادامه دهند.

در این میان، وضعیت خط میانی استقلال و انتخاب بازیکنان این بخش از زمین یکی از موضوعات مورد توجه کادر فنی است. بختیاری‌زاده از عملکرد ماشاریپوف و مهران احمدی رضایت دارد و این احتمال وجود دارد که با توجه به شرایط فنی و نیاز‌های تیم، از این دو بازیکن در ترکیب استقلال مقابل نماینده قطر استفاده کند.

ماشاریپوف که از بازیکنان باتجربه استقلال به شمار می‌رود، می‌تواند با توانایی‌های فنی و قدرت بازی‌سازی خود در بخش هجومی به آبی‌پوشان کمک کند. مهران احمدی نیز از گزینه‌های کادر فنی در خط میانی است و حضور او می‌تواند دست سرمربی استقلال را برای انتخاب آرایش مناسب در این مسابقه باز بگذارد.

با این حال، حضور این دو بازیکن در ترکیب اصلی استقلال هنوز قطعی نیست و تصمیم نهایی درباره استفاده از آنها به نظر کادر فنی و شرایط تیم برای مسابقه امشب بستگی دارد. بختیاری‌زاده باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های حریف قطری، بهترین ترکیب ممکن را برای کسب سه امتیاز انتخاب کند.

دیدار استقلال و الغرافه در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ امشب در دوحه برگزار می‌شود و آبی‌پوشان امیدوارند با کسب نتیجه‌ای مناسب، جایگاه خود را در مرحله گروهی این رقابت‌ها تقویت کنند.