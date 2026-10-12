باشگاه خبرنگاران جوان - عادل دریس روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار کرد: تجارت از عوامل مهم رشد اقتصادی، توسعه و ارتقای رفاه اجتماعی است و حمل‌ونقل و لجستیک نیز با ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در زندگی روزمره مردم دارند.

وی افزود: بنادر به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره حمل‌ونقل و تجارت، دیگر تنها محل ورود و خروج کالا نیستند، بلکه با توسعه فعالیت‌های صنعتی و ایجاد ارزش افزوده می‌توانند نقش گسترده‌تری در اقتصاد کشور ایفا کنند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: بهبود عملکرد بنادر و خدمات لجستیکی می‌تواند روند تجارت را تسهیل کند و به افزایش رفاه عمومی بینجامد؛ از این رو، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زنجیره تجارت و حمل‌ونقل اهمیت ویژه‌ای دارد.

دریس با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی گفت: کارگروه‌های تسهیل و تسریع در ترخیص این کالاها در سطح ملی و استانی باید با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع موجود را برطرف کنند تا روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز کشور با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بنادر کوچک افزود: این بنادر به‌ویژه در مناطق ساحلی، نقش مهمی در رونق اقتصادی و بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی دارند و باید از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی و توسعه فعالیت‌های آنها استفاده شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی می‌تواند زمینه تقویت فعالیت بنادر کوچک و افزایش بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق ساحلی را فراهم کند.

دریس همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: حضور و پیگیری مسئولان استانی در نشست‌های مرتبط با تجارت مرزی و دفاع از ظرفیت‌های اقتصادی استان، در پیشبرد برنامه‌ها و رفع موانع مؤثر است.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت بنادر اظهار کرد: سامانه‌های عملیاتی و اطلاعاتی با فراهم کردن داده‌های دقیق، زمینه تصمیم‌گیری بهتر و افزایش کارآمدی فعالیت‌های بندری را فراهم می‌کنند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ظرفیت‌های سامانه‌های عملیاتی بندر بوشهر افزود: استفاده مؤثر از این سامانه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد کمیته‌های مرتبط با تجارت، تسهیل فرایندهای بندری و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی کمک کند.

دریس در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات سیاوش ارجمندزاده، مدیرکل پیشین بنادر و دریانوردی استان بوشهر، قدردانی کرد و گفت: احترام و همراهی حاضران در آیین تکریم، نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول و تلاش‌های وی در دوران مسئولیت است.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌های مدیریتی ماندگار نیستند، افزود: مدیران در دوره‌ای مسئولیت انجام وظایف را برعهده دارند و پس از پایان دوره باید فرصت خدمت را در اختیار مدیران بعدی قرار دهند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تبریک انتصاب عبدالسعید عباسی به‌عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بنادر کوچک، بهره‌گیری از اطلاعات سامانه‌های عملیاتی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرایندهای تجاری تأکید کرد.

دریس ابراز امیدواری کرد با پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، فعالیت بنادر کشور رونق بیشتری بگیرد و جایگاه آنها در زنجیره تجارت و حمل‌ونقل تقویت شود.

در این آیین با قدردانی از تلاش‌های سیاوش ارجمندزاده، عبدالسعید عباسی به عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر معارفه شد.

همچنین سیاوش ارجمندزاده نیز به عنوان مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در اموردریایی معرفی شد.

مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در امور دریایی گفت: تعمیق کانال دسترسی بندر بوشهر برای پذیرش کشتی‌های تا ۵۰ هزار تن، از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی برای ارتقای جایگاه این بندر در تجارت دریایی کشور است.

سیاوش ارجمندزاده روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار کرد: اجرای طرح توسعه بندر بوشهر در اوایل دهه ۸۰ یکی از نقاط عطف توسعه زیرساخت‌های بندری استان بود که با افزایش عمق کانال دسترسی به ۱۱ متر و استحصال زمین برای ایجاد ترمینال جدید کانتینری، ظرفیت عملیاتی و رقابت‌پذیری بندر را افزایش داد.

وی افزود: پس از آن، طرح‌های توسعه‌ای در بنادر دیگر استان نیز دنبال شد که از جمله آنها می‌توان به ساخت اسکله و توسعه موج‌شکن بندر کنگان، ایجاد بندر تجاری جدید در کنار بندر صیادی دیر و احداث موج‌شکن در این بندر اشاره کرد.

ارجمندزاده ادامه داد: در بندر گناوه نیز اقداماتی برای تغییر مسیر رودخانه، بهسازی و پاکسازی محدوده بندر و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای پهلوگیری لنج‌ها انجام شد و طرح‌های بهسازی در بندر دیلم نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: با افزایش فعالیت‌های تجاری و ترافیک بندر بوشهر، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ترمینال‌ها، محوطه‌ها و باراندازهای جدید ضرورت بیشتری پیدا کرد و طرح توسعه مجتمع بندری نگین نیز با همین رویکرد مطرح و پیگیری شد.

مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در امور دریایی افزود: توسعه محوطه‌ها و انبارها در بندر کنگان، ساخت ساختمان‌های اداری در بنادر استان، ایجاد زیرساخت‌های پوشش رادیویی برای شناورها و توسعه تأسیسات مسافری در بنادر خارک، گناوه و بوشهر از دیگر اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته است.

وی با بیان اینکه بخشی از طرح‌های توسعه‌ای به بهره‌برداری رسیده و تعدادی در دست اجرا یا مطالعه است، گفت: ادامه این روند می‌تواند به افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر استان و تقویت جایگاه آنها در تجارت دریایی کشور کمک کند.

تعمیق کانال دسترسی؛ طرح کلیدی توسعه بندر بوشهر

ارجمندزاده با اشاره به طرح تعمیق کانال دسترسی بندر بوشهر اظهار کرد: این پروژه برای پذیرش کشتی‌های تا ۵۰ هزار تن، یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای بندر در سال‌های آینده است و می‌تواند جایگاه آن را در میان بنادر کشور ارتقا دهد.

وی افزود: پیگیری‌های لازم برای اجرای این پروژه در سال گذشته انجام شد و مطالعات آن به پایان رسید. همچنین مجوزهای مورد نیاز دریافت شده و طرح در مرحله نهایی برای اخذ مجوز برگزاری مناقصه قرار دارد.

ارجمندزاده ادامه داد: قرار بود نهم اسفند سال گذشته برای دریافت مجوز نهایی این طرح به سازمان بنادر و دریانوردی مراجعه شود، اما هم‌زمانی این برنامه با آغاز جنگ، روند پیگیری را تحت تأثیر قرار داد. در سال جاری نیز شرایط اقتصادی و محدودیت‌های مالی سازمان بر پیشبرد برخی برنامه‌ها اثر گذاشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری عبدالسعید عباسی، مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر و حمایت مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مجوز نهایی اجرای این طرح صادر شود و عملیات اجرایی آن آغاز شود.