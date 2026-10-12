باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله زین العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت بامداد امروز دار فانی را وداع گفت. مجمع نمایندگان گیلان در پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی نماینده پیشین ولی فقیه در گیلان و امام جمعه سابق رشت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مجمع نمایندگان گیلان به این شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم، إِنّالِلّهِ وَ إِنّاإِلَیهِ راجِعُونَ

درگذشت عالم وارسته، فقیه برجسته و چهره ماندگار علمی و دینی استان گیلان، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی موجب تأثر و اندوه عمیق شد.. آن عالم فرزانه، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، پژوهش و خدمت به مردم سپری کرد و آثار و خدمات ارزشمند ایشان در عرصه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی، در حافظه مردم گیلان ماندگار خواهد ماند.

مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، جامعه دانشگاهی، مردم شریف استان گیلان و بیت مکرم آن عالم فقید تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد

بیشتر بخوانید:

پیام تسلیت فرمانده سپاه قدس گیلان

سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان نیز به مناسبت ارتحال آیت الله زین العابدین قربانی پیام تسلیت صادر کرد و این ضایعه را به مردم استان، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت و تعزیت گفت و از سال‌ها مجاهدت علمی و خدمات ماندگار ایشان به مردم گیلان تجلیل کرد.

در بخشی از این پیام تسلیت آمده است: آن مرحوم عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، ترویج معارف نورانی اسلام و خدمت به مردم سپری کرد و سال‌ها در جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، منشاء خدمات ارزشمند و ماندگار بود. حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و آثار و تألیفات گرانبهایشان، یاد و نام این عالم فرزانه را در حافظه مردم گیلان و نسل‌های آینده زنده نگاه خواهد داشت.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هم در پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده سابق ولی فقیه در استان و امام جمعه فقید رشت را تسلیت گفت.

در بخش‌هایی از پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان آمده است: سال‌ها حضور در جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، ۴ دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری و سابقه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی تنها بخشی از کارنامه پربار این روحانی اندیشمند است؛ کارنامه‌ای که در کنار مجاهدت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های عمومی، با سال‌ها تحقیق، تدریس، تألیف و تلاش در راه تبیین معارف قرآن کریم و میراث گرانسنگ اسلامی معنا می‌یابد.

بی‌تردید جایگاه علمی و دینی آیت‌الله قربانی در حافظه تاریخی گیلان، فراتر از عناوین و مسئولیت‌های رسمی ایشان است. سالیان متمادی انس با قرآن کریم، اهتمام به پژوهش‌های دینی و تربیت علمی و معنوی، از وجوه ارزشمند حیات این عالم فرهیخته بود؛ شخصیتی که نام و یادش با تاریخ معاصر روحانیت و حیات فرهنگی و مذهبی این دیار پیوند خورده است. امید آن دارم که میراث علمی، معنوی و فرهنگی آن عالم وارسته، در پرتو عنایات حضرت حق محفوظ بماند و نام نیک و خدمات دینی و اجتماعی ایشان، در حافظه تاریخی مردم قدرشناس گیلان جاودانه شود.

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در پیامی درگذشت عالم جلیل‌القدر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام تسلیت آمده است: این عالم پرهیزگار، از مصادیق روشنِ «عِبادُاللهِ المُخلَصین» بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر بندگی خالصانه خداوند، ترویج معارف اسلامی و خدمت به دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی و مردم ایران سپری کرد و با علم، تقوا و مجاهدت، نامی نیک و یادگاری ماندگار از خود بر جای گذاشت.

بی‌تردید، فقدان این عالم ربانی و شخصیت فرهیخته، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه دینی و فرهنگی استان گیلان و فقدانی اندوه‌بار برای دوستداران علم، فضیلت و اندیشه اسلامی است؛ اما آثار علمی، خدمات دینی و اجتماعی و یاد و نام نیک ایشان در حافظه فرهنگی و معنوی این سرزمین ماندگار خواهد ماند. روح بلندش قرین رحمت الهی و یاد و نامش جاودان باد.

یک روز عزای عمومی در گیلان و سه روز در لاهیجان

روابط عمومی استانداری گیلان نیز اعلام کرد: در پی ارتحال این عالم مجاهد و به پاس سال‌ها مجاهدت علمی، فرهنگی و دینی و خدمات ماندگار ایشان به مردم گیلان و کشور، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام شد. همچنین به منظور گرامیداشت مقام علمی و معنوی حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی و ابراز همدردی با بیت مکرم، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید، شهرستان لاهیجان نیز به مدت سه روز عزادار خواهد بود.

جزئیات مربوط به زمان و مکان آیین‌های تشییع، تدفین و بزرگداشت آن عالم ربانی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.