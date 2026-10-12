مقام‌های استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی گیلان در پیام‌های جداگانه‌ای ارتحال عالم ربانی آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، را تسلیت گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله زین العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت بامداد امروز دار فانی را وداع گفت. مجمع نمایندگان گیلان در پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی نماینده پیشین ولی فقیه در گیلان و امام جمعه سابق رشت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مجمع نمایندگان گیلان به این شرح است:  بسم‌الله الرحمن الرحیم، إِنّالِلّهِ وَ إِنّاإِلَیهِ راجِعُونَ

درگذشت عالم وارسته، فقیه برجسته و چهره ماندگار علمی و دینی استان گیلان، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی موجب تأثر و اندوه عمیق شد.. آن عالم فرزانه، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، پژوهش و خدمت به مردم سپری کرد و آثار و خدمات ارزشمند ایشان در عرصه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی، در حافظه مردم گیلان ماندگار خواهد ماند.

پیام تسلیت مجمع نمایندگان گیلان

مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، جامعه دانشگاهی، مردم شریف استان گیلان و بیت مکرم آن عالم فقید تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد

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پیام تسلیت فرمانده سپاه قدس گیلان 

سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان نیز به مناسبت ارتحال آیت الله زین العابدین قربانی پیام تسلیت صادر کرد و این ضایعه را به مردم استان، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت و تعزیت گفت و از سال‌ها مجاهدت علمی و خدمات ماندگار ایشان به مردم گیلان تجلیل کرد.

پیام تسلیت فرمانده سپاه قدس گیلان

در بخشی از این پیام تسلیت آمده است: آن مرحوم عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، ترویج معارف نورانی اسلام و خدمت به مردم سپری کرد و سال‌ها در جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، منشاء خدمات ارزشمند و ماندگار بود. حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و آثار و تألیفات گرانبهایشان، یاد و نام این عالم فرزانه را در حافظه مردم گیلان و نسل‌های آینده زنده نگاه خواهد داشت.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هم در پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده سابق ولی فقیه در استان و امام جمعه فقید رشت را تسلیت گفت.

در بخش‌هایی از پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان آمده است: سال‌ها حضور در جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، ۴ دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری و سابقه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی تنها بخشی از کارنامه پربار این روحانی اندیشمند است؛ کارنامه‌ای که در کنار مجاهدت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های عمومی، با سال‌ها تحقیق، تدریس، تألیف و تلاش در راه تبیین معارف قرآن کریم و میراث گرانسنگ اسلامی معنا می‌یابد.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

بی‌تردید جایگاه علمی و دینی آیت‌الله قربانی در حافظه تاریخی گیلان، فراتر از عناوین و مسئولیت‌های رسمی ایشان است. سالیان متمادی انس با قرآن کریم، اهتمام به پژوهش‌های دینی و تربیت علمی و معنوی، از وجوه ارزشمند حیات این عالم فرهیخته بود؛ شخصیتی که نام و یادش با تاریخ معاصر روحانیت و حیات فرهنگی و مذهبی این دیار پیوند خورده است. امید آن دارم که میراث علمی، معنوی و فرهنگی آن عالم وارسته، در پرتو عنایات حضرت حق محفوظ بماند و نام نیک و خدمات دینی و اجتماعی ایشان، در حافظه تاریخی مردم قدرشناس گیلان جاودانه شود.

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان 

سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در پیامی درگذشت عالم جلیل‌القدر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام تسلیت آمده است: این عالم پرهیزگار، از مصادیق روشنِ «عِبادُاللهِ المُخلَصین» بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر بندگی خالصانه خداوند، ترویج معارف اسلامی و خدمت به دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی و مردم ایران سپری کرد و با علم، تقوا و مجاهدت، نامی نیک و یادگاری ماندگار از خود بر جای گذاشت.

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان 

بی‌تردید، فقدان این عالم ربانی و شخصیت فرهیخته، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه دینی و فرهنگی استان گیلان و فقدانی اندوه‌بار برای دوستداران علم، فضیلت و اندیشه اسلامی است؛ اما آثار علمی، خدمات دینی و اجتماعی و یاد و نام نیک ایشان در حافظه فرهنگی و معنوی این سرزمین ماندگار خواهد ماند. روح بلندش قرین رحمت الهی و یاد و نامش جاودان باد.

یک روز عزای عمومی در گیلان و سه روز در لاهیجان

روابط عمومی استانداری گیلان نیز اعلام کرد: در پی ارتحال این عالم مجاهد و به پاس سال‌ها مجاهدت علمی، فرهنگی و دینی و خدمات ماندگار ایشان به مردم گیلان و کشور، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام شد. همچنین به منظور گرامیداشت مقام علمی و معنوی حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی و ابراز همدردی با بیت مکرم، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید، شهرستان لاهیجان نیز به مدت سه روز عزادار خواهد بود.

جزئیات مربوط به زمان و مکان آیین‌های تشییع، تدفین و بزرگداشت آن عالم ربانی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: آیت الله قربانی ، پیام تسلیت
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