باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ایرنئوش نواک، فرمانده عملیاتی ارتش لهستان روز دوشنبه در مجمع امنیتی ورشو گفت تحویل موشک‌های رهگیر پاتریوت از نوع «پی‌ای‌سی-۳‌ام‌اس‌ای» قطعاً به تأخیر خواهد افتاد.

او افزود تأخیر‌ها به این سامانه محدود نمی‌شود و برخی دیگر از محموله‌های تسلیحاتی آمریکا که پیش‌تر برای تحویل برنامه‌ریزی شده یا قرارداد آنها منعقد شده است نیز با تأخیر مواجه خواهند شد.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر در آوریل گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی به برخی همتایان اروپایی خود اطلاع داده‌اند تحویل تعدادی از تسلیحات سفارش‌داده‌شده احتمالاً به تأخیر می‌افتد؛ موضوعی که با ادامه جنگ علیه ایران و فشار بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا مرتبط دانسته شده است.

منبع: رویترز