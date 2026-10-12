در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۹۱ هزار و ۱۰۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۳۳۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۹۱ هزار و ۱۰۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۳۳۳ واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۶ هزار و ۱۹۴ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۸۱ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فملی، فولاد و فارس بیشترین تاثیر و سه نماد تابان، فملی و وبملت پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۴۱۷ واحد در سطح ۶۵ هزار و ۳۱۱ واحدی قرار گرفت. سه نماد فزر، کگهر و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، شکیمیا و لبن پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز بورس تهران میزان هشتمین عرضه اولیه سال بود و نماد فساپ وارد بورس شد.

در این عرضه اولیه، مجموعاً بیش از ۱ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۶۰۷ کد معاملاتی به منظور خرید، اقدام به ثبت سفارش کردند. در نهایت ۱ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۹۲۴ کد معاملاتی، مقدار حداکثری ۲۱۲ سهم تخصیص داده شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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