باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، امروز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در صورتی که کی‌یف واقعا خواهان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، آمادگی دارد دستور توقف حملات به اوکراین در روز انتخابات را صادر کند.

پسکوف در نشست خبری خود که از طریق پلتفرم «مکس» متعلق به کرملین منتشر شد، گفت: «رئیس‌جمهور پیش‌تر درباره این موضوع صحبت کرده است، اما در این مورد می‌توانم با مسئولیت کامل از طرف او تایید کنم که اگر کی‌یف واقعا خواهان برگزاری انتخابات باشد، رئیس‌جمهور روسیه و فرمانده کل نیرو‌های مسلح این کشور، آمادگی دارد دستور خودداری از حمله به اوکراین را در روز انتخابات، مشخصا در همان روز، صادر کند.»

سخنگوی کرملین همچنین تاکید کرد که روسیه آماده بود بلافاصله پس از پایان انتخابات دومای دولتی، مذاکرات صلح را از سر بگیرد، اما اوکراین حملاتی گسترده و بی‌سابقه علیه مسکو انجام داد.

او افزود: «اوکراین چه کرد؟ این کشور حملاتی گسترده و بی‌سابقه علیه مسکو انجام داد، تلاش کرد این انتخابات را مختل کند، مراکز رای‌گیری را هدف قرار داد و به تعدادی از اعضای کمیته‌های انتخاباتی در مناطق جدید روسیه حمله کرد و آنها را به قتل رساند.»

پسکوف روز دوشنبه همچنین اظهار داشت که شرایط کنونی اوکراین، روسیه را ملزم می‌کند تدابیر مؤثر و تصمیم‌های مسئولانه‌ای اتخاذ کند که به دستیابی به راه‌حلی صلح‌آمیز و پایدار منجر شود. او در عین حال از میانجی‌گری آمریکا تمجید کرد.

منبع: اسپوتنیک