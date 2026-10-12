باشگاه خبرنگاران جوان -آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، با تأکید بر پیشگامی این استان در حوزه معارف مهدوی اظهار داشت: تشکیل ۳۱۳ بنیاد مهدویت در اداره‌های دولتی و خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های سراسر استان، اصلی‌ترین دلیل برتری بنیاد مهدویت هرمزگان میان دیگر استان‌های کشور است.

وی هدف‌گذاری اصلی این مراکز را اقناع فکری نوجوانان و جوانان دانست و افزود: برگزاری کارگاه‌های علمی با رویکرد تعمیق شناخت از مباحث مهدویت و پاسخ به شبهات و پرسش‌های نسل امروز، از اولویت‌های مهمی است که برای جذب حداکثری مخاطبان دنبال می‌شود.

در ادامه، امیرمحمد رضایی، مسئول بنیاد مهدویت هرمزگان، با اشاره به اقدامات مصوب تا پایان سال اعلام کرد: برپایی اجتماع بزرگ «اصحاب آخرالزمانی مهدی موعود» ابتدا در بندرعباس و سپس در سایر شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده و کلاس‌های تخصصی موعودشناسی ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان استان نیز به‌زودی آغاز به کار می‌کند.

بنیاد مهدویت هرمزگان با مشارکت اعضا و زیر نظر نماینده ولی‌فقیه در استان به‌عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اداره می‌شود.

منبع خبر:صدا و سیما