باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان بردیا ظهر امروز دوشنبه بیان کرد: در پی وقوع سرقت چند رأس حیوان از باغ‌وحش دز، دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ با انجام اقدامات فنی، تسلط اطلاعاتی و بررسی صحنه جرم، هویت و محل اختفای سارقان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه ۴ سارق به همراه ۲ مالخر را در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا در ادامه بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۶ رأس گونه کمیاب بز کوهی کشف کردند که یک رأس از آن‌ها توسط یکی از مالخرها سلاخی شده بود؛ پنج رأس بز کوهی کشف‌شده نیز به باغ‌وحش دز تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول بیان کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.