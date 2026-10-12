شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۲ انیمیشن «سقوط معکوس» و «بادبادک ها» موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انیمشین‌های «سقوط معکوس» به تهیه‌کنندگی سید ضیاء هاشمی خالدی و کارگردانی مصطفی فرمانی و «بادبادک‌ها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی الهام ابراهیمی موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

«بادبادک‌ها» روایتی پرتعلیق و پرهیجان از یک نبرد نابرابر در آینده‌ای شاید نه‌چندان دور در خلیج فارس است.

قهرمانان اصلی‌ این انیمیشن علمی تخیلی نوجوانانی هستند که مأموریت نجات یک جزیره را برعهده می‌گیرند؛ جزیره‌ای که ذهن مردمانش در معرض یک اختلال ناشناخته قرار گرفته است.

منبع: سازمان سینمایی

برچسب ها: پروانه نمایش ، انیمیشن
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