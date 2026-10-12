باشگاه خبرنگاران جوان - دریادار بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بازید از دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی با تأکید بر آمادگی نیروهای دریایی کشور برای مقابله با تهدیدات دشمن اظهار کرد: نقاط ضعف دشمن پس از هر دو جنگ به‌دقت بررسی و مطالعه شده و متناسب با نتایج این بررسی‌ها، تولید تسلیحات جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تغییر تاکتیک‌های دشمن افزود: در برابر تاکتیک‌های جدیدی که دشمن به کار می‌گیرد، نیروهای ایرانی نیز متناسب با شرایط، تاکتیک‌های تازه‌ای را به کار خواهند گرفت تا بتوانند با تهدیدات مقابله کنند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از مرزهای دریایی ایران تصریح کرد: دشمن عقب‌نشینی گسترده‌ای از مرزهای ایران در دریاها داشته و اکنون در مقایسه با دوران جنگ تحمیلی سوم، بیشترین فاصله را از مرزهای ایران گرفته است.

دریادار بمانی در ادامه با هشدار نسبت به تکرار محاسبات اشتباه از سوی دشمن خاطرنشان کرد: اگر دشمن بار دیگر مرتکب خطای محاسباتی شود، نیروی دریایی ارتش به‌گونه‌ای پاسخ خواهد داد که مجبور شود بیش از گذشته از مرزهای ایران فاصله بگیرد.