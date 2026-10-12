رویداد فرهنگی و هنری «زندگی‌های ناتمام» به یاد کودکان شهید در باغ کتاب برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد فرهنگی و هنری «زندگی‌های ناتمام» با هدف گرامیداشت یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی سوم، از ۲۰ تا ۲۵ مهر در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این رویداد هم‌زمان با هفته ملی کودک و با همکاری گروه سفیران صلح و دوستی و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم برگزار می‌شود.

نمایشگاه نقاشی با آثاری از کودکان هند، ایتالیا و آلمان و نمایشگاه عکس مدرسه میناب، از بخش‌های این رویداد است. همچنین برنامه‌های «کاروان قصه‌های تمدنی»، قصه‌گویی، نقالی و شاهنامه‌خوانی در طول برگزاری این رویداد اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۰ تا ۲۵ مهر برای بازدید از این رویداد به باغ کتاب تهران، واقع در بزرگراه شهید حقانی، مسیر غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و بلوار کتابخانه ملی مراجعه کنند.

برچسب ها: رویداد فرهنگی ، جنگ تحمیلی سوم
خبرهای مرتبط
سخنگوی سپاه: جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
سرلشکر رضایی: در نبرد نظامی شکست خوردید؛ در جنگ اقتصادی هم شکست خواهید خورد
تعمیرات واحد‌های جنگ‌زده تا پایان آبان به اتمام می‌رسد/ تکمیل واحد‌های تخریبی تا پایان ۱۴۰۶
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چه خوشمان بیاید و چه نیاید، تاریخ کمدی ما نظیر آقای مدیری ندارد
«دیوار دفاعی»؛ بازخوانی مقاومت در برابر نفوذ قدرت‌های خارجی
«مِثلی» در باغ کتاب رونمایی شد؛ ۲۱ روایت از لحظه شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب
«از دولت قرآن»؛ روایتی متفاوت از پیوند حافظ با کلام وحی
رادیو به استقبال میلاد حضرت زینب (س) می‌رود
آغاز رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» از ۲۵ مهر
معرفی داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
طنین غزل‌های لسان‌الغیب در رادیو فرهنگ
دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر معرفی شد
۲ انیمیشن پروانه نمایش گرفتند
آخرین اخبار
۲ انیمیشن پروانه نمایش گرفتند
آغاز رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» از ۲۵ مهر
معرفی داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر معرفی شد
طنین غزل‌های لسان‌الغیب در رادیو فرهنگ
رادیو به استقبال میلاد حضرت زینب (س) می‌رود
«مِثلی» در باغ کتاب رونمایی شد؛ ۲۱ روایت از لحظه شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب
«از دولت قرآن»؛ روایتی متفاوت از پیوند حافظ با کلام وحی
«دیوار دفاعی»؛ بازخوانی مقاومت در برابر نفوذ قدرت‌های خارجی
چه خوشمان بیاید و چه نیاید، تاریخ کمدی ما نظیر آقای مدیری ندارد