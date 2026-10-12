باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بر اساس گزارش نشریه *Journal of Intelligence*، یک مطالعه گسترده که توسط دانشیار «دنیل هاجووسکی» و همکارانش در دانشگاه «تگزاس‌ای‌اندام» (Texas A&M) انجام شد، داده‌های حاصل از نتایج ۱۲۲ آزمون مختلف را تحلیل کرد؛ رویکردی روش‌شناختی که کمتر رایج است. این کار به آنها امکان داد تا طیف وسیعی از توانایی‌های شناختی را به مهارت‌های خاص ریاضی از محاسبات پایه گرفته تا حل مسئله و سرعت انجام تکالیف مرتبط سازند.

پژوهشگران دو شاخص کلیدی برای توانایی ریاضی شناسایی کردند. نخست، «درک دانش» است که شامل زبان، دایره واژگان و ظرفیت پردازش اطلاعات جدید می‌شود. دوم، «استدلال سیال» است؛ یعنی توانایی به‌کارگیری استدلال قیاسی یا استقرایی و تشخیص داده‌های مرتبط از اطلاعات نامربوط.

محققان تأکید می‌کنند که توانایی‌های شناختی عمومی به‌تنهایی کافی نیستند؛ بلکه دانش پایه‌ای ریاضی به‌ویژه درک اعداد و روابط میان آنها نیز به همان اندازه حیاتی است.

دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که شیوه حمایت از دانش‌آموزان تغییر کند: به‌جای تکیه صرف بر نمرات، باید ماهیت خطا‌ها تحلیل شود. این رویکرد به مربیان اجازه می‌دهد تا نقاط ضعف خاص خواه مربوط به منطق، زبان یا کارایی پردازش باشد را دقیقاً شناسایی کرده و روش‌های تدریس خود را متناسب با آن اصلاح کنند. شناسایی زودهنگام شکاف‌های دانشی بسیار مهم است، زیرا ریاضیات بر پایه مفاهیم آموخته‌شده قبلی بنا می‌شود؛ بنابراین، حمایت به‌موقع می‌تواند از تشدید این مشکلات جلوگیری کند.

منبع: science.mail.ru