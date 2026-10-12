باشگاه خبرنگاران جوان - در تحولی تاریخی، برای نخستین‌بار سه منطقه در ایران با تأمین ۱۰۰ درصدی برق مصرفی از انرژی خورشیدی، به عنوان نخستین «مناطق سبز» کشور معرفی شدند؛ مناطقی که با عبور از وابستگی محلی، به صادرکنندگان برق پاک به شبکه سراسری تبدیل شده‌اند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در استان سمنان و شهر بیارجمند با ۲۴ مگاوات ظرفیت و ۷ مگاوات مصرف، ۱۷ مگاوات توان مازاد صادر می‌شود. در کالپوش با ۱۲ مگاوات ظرفیت و ۷ مگاوات مصرف، ۵ مگاوات و در مهدیشهر با ۱۸ مگاوات ظرفیت و ۱۵ مگاوات مصرف، ۳ مگاوات مازاد به شبکه تزریق می‌شود تا مجموعا‌ ۲۵ مگاوات برق پاک از ۵۴ مگاوات ظرفیت این سه نقطه راهی مدار سراسری شود.

این موفقیت علاوه بر تقویت پدافند غیرعامل و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، الگویی عملی برای رفع ناترازی و آغاز شکل‌گیری شهرهای کربن‌صفر در نقشه گذار انرژی کشور است.

منبع: ساتبا