رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: موزه‌های دفاع مقدس باید به مراکز فرهنگی پویا برای انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل جوان تبدیل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در جریان سفر یک‌روزه خود به شیراز و بازدید از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان فارس، بر ضرورت پویایی این مراکز فرهنگی و بازنمایی نقش همه اقشار جامعه و سازمان‌ها در دوران دفاع مقدس تأکید کرد.

سردار کارگر در این بازدید که با همراهی سردار ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، و سردار ناظر، رئیس سازمان تعاون فراجا، انجام شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های سردار سعید کوشکی جهرمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس، و تعامل سازنده این مجموعه با نیرو‌های مسلح مستقر در استان، اظهار کرد: استان فارس در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران هشت سال دفاع مقدس و مقاطع اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نقش مؤثری داشته است.

او با اشاره به اهمیت راهبردی استان فارس در تحولات مختلف کشور افزود: هدف قرار گرفتن این استان در مقاطع حساس، بیانگر جایگاه ویژه فارس در معادلات و تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران است.

موزه‌های دفاع مقدس؛ مراکز فرهنگی پویا برای نسل جوان

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر اینکه موزه‌های دفاع مقدس نباید صرفاً به بازگویی رویداد‌های تاریخی محدود شوند، گفت: مراکز فرهنگی و موزه‌های دفاع مقدس در سراسر کشور باید به مراکزی فعال و پویا تبدیل شوند و با شیوه‌های مؤثر، فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت ملت ایران را به نسل‌های جدید منتقل کنند.

سردار کارگر با بیان اینکه در‌های این مراکز باید بیش از گذشته به روی جوانان و نوجوانان باز باشد، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم ما، انتقال صحیح ارزش‌ها و واقعیت‌های دفاع مقدس به نسل جوان است؛ موضوعی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است.

او با اشاره به حضور نسل‌های مختلف در عرصه‌های دفاعی و امنیتی کشور خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع از حرم شاهد حضور پرشور جوانان دهه شصت و هفتاد بودیم، امروز نیز جوانان این نسل‌ها و حتی متولدین دهه هشتاد در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور حضور دارند.

او ادامه داد: این حضور نشان می‌دهد که دفاع مقدس صرفاً به یک دوره هشت‌ساله محدود نیست، بلکه جریانی زنده و مستمر است که در عرصه‌های مختلف ادامه دارد.

ضرورت بازنمایی نقش مردم، نیرو‌های مسلح و زنان در موزه‌ها

سردار کارگر با تأکید بر ضرورت انعکاس مشارکت همه بخش‌های جامعه در موزه‌های دفاع مقدس اظهار کرد: محتوای این مراکز باید به‌گونه‌ای تدوین شود که نقش همه سازمان‌ها و نهادها، از جمله ارتش، فراجا، سپاه، بسیج، جهاد سازندگی و دستگاه‌های دولتی، به‌درستی منعکس شود.

او افزود: در کنار نقش سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف، مردم بزرگ ایران مهم‌ترین رکن پیروزی‌ها و دستاورد‌های کشور بوده‌اند و نقش و مشارکت آنان باید به شکلی برجسته در موزه‌های دفاع مقدس به نمایش گذاشته شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت همچنین با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: نقش زنان در این عرصه‌ها اگر بیشتر از مردان نبوده باشد، قطعاً کمتر از آن نیست؛ ازاین‌رو، حضور و نقش‌آفرینی آنان باید به‌صورت دقیق و شایسته در محتوای مراکز فرهنگی دفاع مقدس بازتاب یابد.

توسعه یادمان‌های دفاع مقدس و راهیان نور در کشور

سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت یادمان‌های دفاع مقدس و برنامه‌های مرتبط با راهیان نور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۴۶ یادمان ملی به‌عنوان مقصد راهیان نور در کشور وجود دارد که امسال میناب نیز به این فهرست اضافه شده است.

اوبا اشاره به وجود یادبود‌ها و یادمان‌های متعدد در سراسر کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر یادمان‌های ملی، هزاران یادبود در کشور وجود دارد و بیش از سه هزار یادمان شهدای گمنام نیز در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است که به‌عنوان کانون‌های معنوی مورد بهره‌برداری قرار دارند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: توسعه این ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از آنها برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: حفظ نشر آثار دفاع مقدس

برچسب ها: دفاع مقدس ، سردار کارگر
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