باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از ارزیابی ۱۴۵ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و گفت: تاکنون تعمیرات بیش از ۹۲ هزار واحد از مجموع ۱۰۳ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده به پایان رسیده است و امیدواریم تا پایان آبان‌ماه امسال، تعمیرات تمام این واحدها تکمیل شود.

خواجه‌دلویی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در زمینه جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اظهار کرد: مسئولیت ارزیابی و پیگیری بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده بر عهده بنیاد مسکن قرار داشت و در مرحله نخست، ارزیابی خسارت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تا امروز، ۱۴۵ هزار واحد مسکونی و تجاری تحت تأثیر جنگ توسط بنیاد مسکن ارزیابی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۰۳ هزار واحد مسکونی دچار آسیب شده‌اند. میزان خسارت‌ها متفاوت بوده و از آسیب‌های جزئی تا تخریب کامل ساختمان‌ها را شامل می‌شود. همچنین لوازم و اثاثیه زندگی برخی خانوارها نیز آسیب دیده است که ارزیابی این خسارت‌ها نیز توسط بنیاد انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه اقدامات جبرانی بر اساس برنامه مصوب ستاد مرکزی بازسازی آغاز شده است، تصریح کرد: در بخش تعمیرات، از مجموع ۱۰۳ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده، تعمیرات بیش از ۹۲ هزار واحد به پایان رسیده است و امیدواریم تا پایان آبان‌ماه امسال، پرونده تعمیرات تمامی این واحدها بسته شود.

خواجه‌دلویی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تسریع در روند تعمیرات گفت: این اقدام، عملیات سنگین و شبانه‌روزی بود که با مشارکت همکاران بنیاد مسکن در سراسر کشور و همراهی مردم به مرحله اجرا رسید.

وی درباره بازسازی واحدهای تخریب‌شده نیز بیان کرد: حدود یک‌هزار و ۳۶۰ واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده‌اند که طراحی مجدد این واحدها انجام شده و آواربرداری آن‌ها نیز توسط بنیاد مسکن صورت گرفته است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبه مربوطه، صدور پروانه ساختمانی برای این واحدها تا سقف زیربنای قبلی به‌صورت رایگان انجام می‌شود. تاکنون برای ۶۰۰ واحد پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات اجرایی بازسازی آن‌ها آغاز شده است. همچنین ساخت حدود ۲۰ واحد به پایان رسیده است.

خواجه‌دلویی با اشاره به تداوم عملیات بازسازی واحدهای تخریب‌شده اظهار امیدواری کرد که روند ساخت این واحدها در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری ادامه یابد و تا سال آینده، بازسازی تمامی یک‌هزار و ۳۶۰ واحد به پایان برسد.این

وی تأکید کرد: هدف این است که با تکمیل تعمیرات و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، پرونده اقدامات بنیاد مسکن در این بخش به سرانجام برسد.

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