باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در آستانه دیدار حساس این تیم برابر الغرافه قطر در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، برای افزایش انگیزه بازیکنان و اعضای کادر فنی، پاداش ویژه‌ای را در صورت کسب پیروزی در این مسابقه در نظر گرفته‌اند.

تیم فوتبال استقلال امشب دوشنبه ۲۰ مهر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن حمد دوحه به مصاف الغرافه قطر می‌رود؛ دیداری که کسب سه امتیاز آن می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر آبی‌پوشان در این رقابت‌ها داشته باشد.

استقلال که در نخستین دیدار آسیایی خود با نتیجه سه بر صفر السد را شکست داد، با انگیزه تداوم نتایج مثبت پا به این مسابقه می‌گذارد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در صورت پیروزی برابر نماینده قطر، دومین برد متوالی خود را در این دوره از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به دست خواهند آورد و شرایط خود را در جدول مرحله گروهی بهبود می‌بخشند.

در همین راستا، مدیریت باشگاه استقلال برای قدردانی از تلاش اعضای تیم و ایجاد انگیزه بیشتر در آستانه این مسابقه، پاداش ویژه‌ای را برای بازیکنان و اعضای کادر فنی در نظر گرفته است که پرداخت آن به کسب پیروزی مقابل الغرافه بستگی دارد.

آبی‌پوشان در شرایطی برای کسب سه امتیاز این مسابقه تلاش می‌کنند که الغرافه نیز پس از شکست در نخستین بازی آسیایی خود، به دنبال جبران نتیجه و کسب امتیاز در خانه است. از این رو، استقلال برای عبور از این دیدار دشوار و حفظ روند مثبت خود در آسیا، کار آسانی پیش رو نخواهد داشت.

با این حال، پیروزی احتمالی استقلال علاوه بر تثبیت شروع خوب این تیم در لیگ نخبگان آسیا، می‌تواند پاداش ویژه‌ای را نیز برای بازیکنان و اعضای کادر فنی به همراه داشته باشد.