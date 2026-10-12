باشگاه خبرنگاران جوان -ایمان زارعی، مدیرکل انتقال خون هرمزگان، با هشدار نسبت به روند نزولی ذخایر خونی اظهار داشت: با تداوم شرایط فعلی، ذخایر خونی استان طی چند روز آینده با افت شدید روبه‌رو خواهد شد و هم‌اکنون به تمامی گروه‌های خونی نیاز مبرم وجود دارد.

وی با اشاره به مصرف بالای فرآورده‌های خونی در استان افزود: حدود ۲ هزار بیمار خاص در هرمزگان زندگی می‌کنند و نزدیک به ۶۵ درصد از کل خون مصرفی به این بیماران اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، خون اهدایی برای عمل‌های جراحی، مصدومان سوانح جاده‌ای و مادران باردار نیز استفاده می‌شود.

زارعی با اشاره به نیاز روزانه استان به طور متوسط به ۲۵۰ واحد خون تصریح کرد: داوطلبان رده سنی ۱۸ تا ۶۰ سال با وزن دست‌کم ۵۰ کیلوگرم می‌توانند برای اهدای خون مراجعه کنند؛ آقایان هر سه ماه یک‌بار و بانوان هر چهار ماه یک‌بار امکان اهدای خون دارند.

پایگاه‌های انتقال خون در بندرعباس در دو نوبت صبح و عصر، قشم در نوبت عصر و شهرستان‌های بندرلنگه و میناب در نوبت صبح آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان هستند.

منبع خبر: صدا و سیما