رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری گفت: بیماران بابت درمان هر درصد سوختگی باید حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مصطفی ده مرده‌ای رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر درمان سوختگی به ازای هر درصد سوختگی از دو به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

به گفته وی حوزه سوختگی و تجهیزات آن چند برابر سایر بخش‌ها در جنگ تحمیلی آسیب دیده است؛ واردات تجهیزات برای درمان سوختگی به دلیل اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه سخت شده است.

وی تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که انجام یک دوره پانسمان در حدود ۱۰ میلیون تومان است.

ده مرده‌ای تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیمارستان سوختگی شهید مطهری با هزینه ۳۰ میلیاردی به چرخه خدمت به طور کامل باز می‌گردد.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری افزود: الان ۱۰۰ تخت فعال در بیمارستان سوانح سوختگی موجود است. اکنون دو اتاق عمل جراحی داریم. ۶۰ درصد از اتاق‌های این بیمارستان در جنگ تحمیلی صدمه دیده است.

ده مرده‌ای تاکید کرد: بیمارستان شهید مطهری در شب قبل از حمله تخلیه شده بود وگرنه تلفات جانی زیادی بر اثر حمله دشمن در پی داشت.