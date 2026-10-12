 شهردار بندرعباس از افتتاح بلوار جدید حدفاصل میدان سایت نیروی دریایی تا شهید باهنر به طول ۱۴۰۰ متر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس، در آیین بهره‌برداری از این پروژه عمرانی اظهار داشت: این بلوار با طول یک هزار و ۴۰۰ متر و عرض ۱۲ متر، با هدف تسهیل در عبور و مرور شهری و کاهش ترافیک احداث شده است.

وی با اشاره به جزئیات هزینه‌کرد این پروژه افزود: برای اجرای عملیات آسفالت، تعریض مسیر، جدول‌گذاری و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در این مسیر، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

نوبانی در ادامه با اشاره به رویکرد شهرداری در توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم تصریح کرد: از ۵ سال گذشته تاکنون، بیش از دو میلیون مترمربع از معابر و بافت‌های فرسوده شهر بندرعباس آسفالت و بهسازی شده است. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، قرار است تا پایان سال جاری نیز بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع دیگر از معابر و بافت‌های فرسوده شهر آسفالت و نوسازی شود.

منبع خبر: صدا و سیما

برچسب ها: شهردار بندرعباس ، آسفالت
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