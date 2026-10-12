باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در حاشیه سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، مرز آستارا را یکی از مهمترین دروازه‌های تجارت میان دو کشور دانست و گفت: روزانه حدود ۴۰۰ کامیون از این مرز تردد می‌کنند و هد‌فگذاری استان، افزایش این ظرفیت تا دو برابر میزان فعلی است.

او با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی گیلان و جمهوری آذربایجان افزود: ارتباط دریایی از طریق بندر انزلی و بنادر جمهوری آذربایجان، در کنار مرز زمینی و ریلی آستارا، ظرفیت کم‌نظیری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت تجارت منطقه‌ای فراهم کرده است.

استاندار گیلان کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تشریفات گمرکی را از مهمترین محور‌های مطرح‌شده در گفت‌و‌گو با طرف آذربایجانی اعلام و تصریح کرد: کاهش زمان توقف کامیون‌ها و روان‌سازی فرایند‌های مرزی، امکان فعالیت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر را برای بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور فراهم می‌کند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت مرز آستارا گفت: با توجه به روند رو به رشد مبادلات، باید زمینه عبور روزانه تا ۸۰۰ کامیون فراهم و زمان معطلی ناوگان تجاری در دو سوی مرز به حداقل رسانده شود.

او اعتماد متقابل و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های گمرکی دو کشور را راهکاری مؤثر برای کاهش تشریفات تکراری دانست و افزود: می‌توان با هماهنگی گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان، نتایج بازرسی انجام شده در یک سوی مرز را مبنای تسهیل فرایند‌ها در سوی دیگر قرار داد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های دریایی، جاده‌ای و ریلی استان تأکید کرد: تسهیل تردد در مرز آستارا افزون بر افزایش مبادلات اقتصادی، به تقویت جایگاه گیلان در کریدور‌های منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان کمک می‌کند.

حق‌شناس ابراز امیدواری کرد: با پیگیری توافق‌ها و مطالبات مطرح شده در این سفر، موانع اداری کاهش یابد و زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های مشترک دو کشور برای توسعه تجارت فراهم شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان