معاون طرح و برنامه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از صدور جوازهای تأسیس جدید و طرح‌های توسعه‌ای با هدف تقویت زیرساخت‌های تولید و اشتغال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسدالله عباسی، با اشاره به اولویت‌های صنعتی استان گفت: بیشترین مجوزهای صادرشده در حوزه‌های کانی‌های غیرفلزی، کُک و فرآورده‌های نفتی، محصولات فلزی پایه، تجهیزات حمل‌ونقل و صنایع لاستیک و پلاستیک متمرکز است.

وی افزود: با اجرای این طرح‌های صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸ هزار و ۹۷۳ نفر در استان فراهم می‌شود.

معاون طرح و برنامه اداره‌کل صمت هرمزگان همچنین به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: در این مدت ۲۱ فقره جواز توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری بیش از یک همت (هزار میلیارد تومان) صادر شده است که بهره‌برداری از این طرح‌ها نیز اشتغال ۲۰۸ نفر را به همراه خواهد داشت.

عباسی در پایان تصریح کرد: صدور این جوازهای تأسیس و توسعه‌ای، مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران به مرحله اجرایی طرح‌های صنعتی و توسعه ظرفیت‌های واحدهای تولیدی موجود هموار می‌کند.

منبع خبر: صدا و سیما

برچسب ها: صنعت معدن ، هرمزگان
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