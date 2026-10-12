باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو امیدوار است کشور‌های خاورمیانه از پیشنهاد این کشور برای ایجاد چارچوبی منطقه‌ای در زمینه امنیت، از طریق مذاکرات مستقیم، حمایت کنند.

لاوروف در نشست خبری مشترک با یوسف رجی، همتای لبنانی خود، گفت: «بسیار امیدواریم دوستان ما در منطقه، چه در عربستان سعودی و دیگر کشور‌های عضو شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس و چه طرف ایرانی، ابتکار دیرینه ما برای آغاز گفت‌وگویی عملی و مشخص درباره شکل‌گیری نظام امنیت جمعی در خلیج فارس و مناطق مجاور آن را جدی بگیرند و برای تحقق آن اقدام کنند.»

وزیران امور خارجه روسیه و لبنان همچنین درباره وضعیت منطقه گفت‌و‌گو کردند و تحولات خلیج فارس، سوریه و مناطق پیرامونی آن و نیز فلسطین را مورد بررسی قرار دادند.

لاوروف در این باره تأکید کرد: «اقدامات اسرائیل در فلسطین، که واقعیت‌هایی را در میدان ایجاد می‌کند و مستقیماً با تصمیم سازمان ملل متحد برای تشکیل کشور فلسطین در تضاد است، به‌ویژه نگران‌کننده است.»

منبع: بریکینگ نیوز