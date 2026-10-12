همزمان با اجرای پویش ملی «وطن، پاره‌تن»، آیین توزیع ۲ هزار بسته لوازم‌التحریر و اقلام معیشتی با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان در شهرستان میناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این محموله حمایتی که با شعار محوری «از مهربانی‌های شما تا کوله‌پشتی بچه‌ها» گردآوری شده است، تلاشی برای حمایت از جریان یادگیری و ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان این منطقه محسوب می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از هم‌افزایی خیرین و مردم نیک‌اندیش، اجرای این پویش را نمادی از همبستگی ملی خواند و اظهار داشت: «تلاش ما در آموزش‌وپرورش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش فاصله طبقاتی در حوزه آموزش است تا تمامی دانش‌آموزان استان بتوانند با آرامش و امکانات مناسب در مسیر رشد و تعالی گام بردارند.»

براساس این گزارش، علاوه بر تجهیزات تحصیلی، بسته‌های معیشتی نیز جهت حمایت از خانواده‌های دانش‌آموزان توزیع شد تا این پویش با نگاهی جامع، علاوه بر اعتلای آموزشی، بخشی از دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها را نیز پوشش دهد.

منبع خبر: صدا و سیما

برچسب ها: آموزش و پرورش ، بسته حمایتی ، لوازم التحریر ، میناب
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