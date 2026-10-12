باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ تدین، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان، با اشاره به برگزاری دیدار تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در روز چهارشنبه اظهار کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و تأمین نظم و ایمنی معابر، محدودیت‌های ترافیکی در محدوده‌های منتهی به محل برگزاری مسابقه اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان مراجعه تماشاگران به این مسابقه در مقایسه با بازی‌های گذشته بیشتر پیش‌بینی می‌شود، افزود: با توجه به استقبال احتمالی هواداران و افزایش حجم تردد خودروها، تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای برای کنترل رفت‌وآمد و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در نظر گرفته شده است.

سرهنگ تدین ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تردد خودروها در محدوده میدان پلیس، میدان عدالت و میدان تختی از یک ساعت پیش از شروع مسابقه ممنوع خواهد بود و این محدودیت تا پس از پایان بازی ادامه خواهد داشت.

مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با اشاره به مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان تصریح کرد: رانندگان می‌توانند برای جلوگیری از گرفتار شدن در ترافیک محدوده مسابقه، از مسیرهای ساحلی به سمت جهادگران و مسیر جنوبی به‌عنوان راه‌های جایگزین استفاده کنند.

وی همچنین از هواداران و شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پلیس، از توقف و پارک خودرو در مسیرهای اصلی و محدوده‌های دارای محدودیت خودداری کنند و در صورت استفاده از خودروی شخصی، خودروهای خود را در خیابان‌های فرعی و محل‌های مجاز پارک کنند.

سرهنگ تدین در پایان تأکید کرد: همکاری شهروندان و هواداران با عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، تسهیل رفت‌وآمد و برگزاری منظم این مسابقه داشته باشد.

از شهروندان خرم‌آبادی و هواداران خیبر انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی برای زمان حرکت و انتخاب مسیرهای جایگزین، از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مسابقه جلوگیری کنند.