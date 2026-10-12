باشگاه خبرنگاران جوان - عمران علی محمدی اظهار کرد: آزادی این زندانی سالخورده در حالی رقم خورد که اختلافات مالی و ملکی زندگی او را با حبس گره زده بود که با ورود دستگاه قضایی و ستاد دیه لرستان، بررسی وضعیت بدهی و جلب رضایت شکات، سرانجام به صلح و سازش و بازگشت این مرد ۹۷ ساله به خانواده‌اش انجامید.

وی بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات مالی از طریق میانجی‌گری و سازش تاکید کرد و افزود: رویکرد دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، تمرکز بر اصلاح ذات‌البین، گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری است و پرونده‌های مالی با ریشه اختلافات ملکی و معاملات مدنی بیش از مجازات به میانجی‌گری و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان طرفین نیاز دارند.

وی با اشاره به وضعیت این زندانی ۹۷ ساله افزود: این مددجو به دلیل یک اختلاف و سهل‌انگاری در موضوع ملکی با وجود سن بالا و شرایط جسمانی خاص گرفتار حبس شده بود که با توجه به وضعیت وی پرونده در دستور کار ستاد دیه استان قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت خیرین و پیگیری‌های قانونی، زمینه آزادی او فراهم شود.

رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به بدهی چند میلیارد تومانی این زندانی بیان کرد: با ورود دستگاه قضایی و بررسی دقیق موضوع اعسار و تقسیط بدهی، بخشی از بار مالی این پرونده با همکاری و گذشت شکات کاهش یافت که این همراهی نقش مهمی در فراهم شدن زمینه آزادی مددجو داشت.

علی‌محمدی گذشت شکات را جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و گفت: همراهی شاکیان در کنار پیگیری‌های قضایی، مسیر بازگشت این شهروند سالخورده به زندگی در کنار خانواده را هموار کرد.

وی همچنین با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش استان اظهار کرد: مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از سوی خیرین برای تامین پیش‌قسط بدهی تقسیط‌شده پرداخت شد تا این زندانی پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف این ستاد تنها آزادی زندانیان نیست خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از ورود دعاوی مالی به زندان، از مهم‌ترین اهداف این مجموعه است.

علی‌محمدی از شهروندان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران خواست با مشارکت در حل‌وفصل اختلافات و کمک به ایجاد سازش میان طرفین، دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد یاری کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و معتمدان محلی، مسیر حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده را ادامه می‌دهد.

منبع: دادگستری لرستان