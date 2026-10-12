اعضای تیم فوتبال استقلال تهران پس از دیدار با الغرافه در لیگ نخبگان آسیا راهی ایران خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - کاروان تیم فوتبال استقلال بلافاصله پس از پایان دیدار امشب مقابل الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا، شهر دوحه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد تا آبی‌پوشان خود را برای دیدار پیش رو در لیگ برتر فوتبال ایران آماده کنند.

استقلال امشب دوشنبه ۲۰ مهر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن حمد دوحه به مصاف الغرافه می‌رود و پس از پایان این مسابقه، اعضای تیم راهی فرودگاه خواهند شد تا به تهران بازگردند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز استقلال از دوحه به تهران به‌صورت مستقیم انجام می‌شود و کاروان آبی‌پوشان برای بازگشت به ایران نیازی به سفر دومسیره و توقف در کشور دیگری نخواهد داشت.

با بازگشت استقلال به تهران، تمرینات این تیم از فردا برای آماده‌سازی دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان در لیگ برتر پیگیری خواهد شد؛ موضوعی که برنامه فشرده آبی‌پوشان در رقابت‌های داخلی و آسیایی را نشان می‌دهد.

کادر فنی استقلال باید در فاصله کوتاه میان مسابقات آسیایی و لیگ برتر، شرایط بازیکنان را بررسی و تیم را برای دیدار برابر گل‌گهر آماده کند؛ مسابقه‌ای که پس از جدال با الغرافه، در اولویت بعدی آبی‌پوشان قرار خواهد داشت.