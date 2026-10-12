باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - احمد فعله‌گری در حاشیه جشن بادبادک‌ها که هم‌زمان با گرامیداشت روز جهانی کودک در پارک آبیدر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان، فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم مرتبط با مصرف بهینه انرژی و ارتقای آگاهی نسل آینده درباره اهمیت حفظ منابع طبیعی است.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار کودکان در اصلاح الگوی مصرف خانواده‌ها افزود: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی از آینده‌سازان کشور هستند و می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود به اعضای خانواده، به سفیران فرهنگ صرفه‌جویی و همیاران شرکت گاز در ترویج مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی تبدیل شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با تأکید بر اهمیت آموزش از سنین پایین بیان کرد: کودکان از ظرفیت بالایی برای یادگیری و انتقال مفاهیم آموزشی برخوردارند؛ از این‌رو، باید از طریق برنامه‌های متناسب با روحیه و علایق آنان، زمینه مشارکت مؤثرشان در ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی فراهم شود.

فعله‌گری برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های آموزشی کودکانه را در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز مؤثر دانست و گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی و اجرای برنامه‌هایی در قالب نمایش، نقاشی، مسابقات ورزشی و فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند آگاهی دانش‌آموزان را درباره شیوه‌های صحیح مصرف گاز طبیعی افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی ادامه داد: کودکان و دانش‌آموزان با یادگیری اصول مصرف ایمن و انتقال این آموزش‌ها به خانواده‌های خود، می‌توانند در کاهش حوادث ناشی از مصرف گاز و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در میان کودکان از اهداف اصلی مشارکت این شرکت در جشن بادبادک‌ها بود، خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد در کنار کارگاه‌های علمی و غرفه‌های فرهنگی، فرصتی مناسب برای انتقال پیام‌های آموزشی درباره مصرف هوشمندانه انرژی در فضایی شاد و صمیمی فراهم کرد.

فعله‌گری افزود: روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان نیز با برپایی غرفه آموزشی در این جشن، ضمن ارائه آموزش‌های لازم درباره نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی، صدها قلم کالای تبلیغاتی و آموزشی را میان شرکت‌کنندگان توزیع کرد.

وی یادآور شد: کتاب‌های داستان، بروشورها و پوسترهای حاوی نکات صرفه‌جویی در مصرف گاز ویژه کودکان و همچنین پوسترهای مربوط به شرایط ثبت‌نام در طرح همیار گاز، از جمله اقلام آموزشی توزیع‌شده در این مراسم بود.

وی تأکید کرد: تداوم برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ویژه کودکان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر در حوزه مصرف انرژی باشد؛ نسلی که با رعایت اصول ایمنی و ترویج صرفه‌جویی، در حفظ منابع ملی و کاهش مخاطرات ناشی از مصرف گاز سهیم خواهد بود.