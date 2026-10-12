باشگاه خبرنگاران جوان - دریادار بمانی در گفت‌وگویی تلویزیونی، تهدید‌های دشمن را موضوعی تازه ندانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب همواره با تهدید‌هایی مواجه بوده که گاهی در لفافه و گاهی آشکارا مطرح شده‌اند.

او با اشاره به آنچه «جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان و تحولات پس از آن» خواند، افزود: نیروی دریایی ارتش در کنار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مقاطعی ضربات سنگینی به دشمن آمریکایی وارد کرده است؛ ضرباتی که به گفته او، گاه از سوی طرف مقابل نیز مورد اذعان قرار گرفته است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش مدعی شد در پی این ضربات، نیرو‌های آمریکایی از مرز‌های دریایی ایران فاصله گرفته‌اند و اکنون در مقایسه با دوره‌های پیشین، در بیشترین فاصله از این مرز‌ها قرار دارند.

دریادار بمانی گفت: نیرو‌های مسلح پس از هر جنگ، درس‌آموخته‌های آن را بررسی می‌کنند و بر اساس آن توان خود را ارتقا می‌دهند. به گفته او، نیروی دریایی نیز در این مدت به‌طور مستمر برای تقویت توان عملیاتی خود تلاش کرده و بخشی از تسلیحات و تجهیزات جدید را تولید و آماده‌به‌کار کرده است.

او افزود: در برابر تاکتیک‌های جدید دشمن، ایران نیز تاکتیک‌های تازه‌ای به کار می‌گیرد و در صورت تکرار تهدید‌ها یا بروز «خطای محاسباتی»، نیروی دریایی با توان بیشتری پاسخ خواهد داد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین درباره موضوع محاصره دریایی گفت: بخشی از راهبرد‌های مقابله با این موضوع در حوزه سیاسی و اقتصادی از سوی دولت پیگیری می‌شود و بخش مرتبط با نیرو‌های مسلح نیز بر مقاومت، ایستادگی و مقابله با تهدید‌ها متمرکز است.

منبع: مهر