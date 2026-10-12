باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدو سی و دومین جلسه شورای راهبری تحول نظام سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان، و منصور سرگزی، معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور، و با شرکت رؤسای مشارکت‌ها و مسئولان ستاد اقامه نماز استان‌ها به‌صورت حضوری و وبیناری برگزار شد. این نشست با هدف هم‌افزایی در مسیر تحقق راهبردهای کلان تربیتی و تقویت فرهنگ اقامه نماز در مدارس سراسر کشور با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای آموزش‌وپرورش و توسعه تشکل‌های دانش‌آموزی تشکیل گردید.

محمودزاده در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب، شهدای گران‌قدر انقلاب، به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، از تلاش‌های مجدانه ستاد اقامه نماز کشور در راستای تعمیق و ترویج فرهنگ نورانی نماز در مدارس کشور تقدیر کرد.

وی با اشاره به سوابق درخشان همکاری‌های مشترک با ستاد اقامه نماز، به‌ویژه پیگیری‌های مستمر منصور سرگزی معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور ، اظهار داشت: مدیریت راهبردی و اقدامات ترویجی که طی سال‌های اخیر در جهت پیوند نسل جوان و نوجوان با فریضه نماز صورت گرفته، بسیار ارزشمند است و سازمان مدارس غیردولتی با تمام توان در کنار خادمان این عرصه ایستاده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت ویژه این فریضه الهی در برنامه‌های کلان وزارتخانه، خاطرنشان کرد: «اقامه نماز و دغدغه‌مندی نسبت به ترویج فرهنگ آن، از اولویت‌های اصلی مقام عالی وزارت است. رویکرد ما در دولت‌های مختلف و به‌ویژه در دوره کنونی، توجه حداکثری به این اصل تربیتی است. در همین راستا، تأکید مؤکد وزیر محترم این است که نباید هیچ‌گونه کوتاهی در برپایی نماز جماعت مدارس صورت گیرد.»

محمودزاده در ادامه با اشاره به سیاست‌های اجرایی، تصریح کرد: «اصل بر اقامه نماز جماعت است. حتی اگر در مدرسه‌ای تعداد دانش‌آموزان محدود باشد، نباید این فریضه تعطیل شود. اگر تنها یک دانش‌آموز حضور داشته باشد، با حضور یک معلم یا مربی، نماز جماعت باید برگزار گردد؛ چرا که این اقدام خود یک کلاس درس عملی برای تربیت دینی دانش‌آموزان است.»

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت اقامه نماز

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از بسترهای قانونی تأکید کرد و گفت: «ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، پتانسیلی راهبردی برای پیشبرد اهداف تربیتی است. بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی به استان‌ها، رئیس ستاد اقامه نماز استان، عضو رسمی جلسات شورای آموزش و پرورش است.»

وی با خطاب قرار دادن مسئولان استانی، خواستار نظارت جدی بر این فرایند شد و افزود: «از تمامی مدیران و رؤسای ادارات مشارکت‌های مردمی در استان‌ها انتظار می‌رود با جدیت بر حضور فعال رؤسای ستاد اقامه نماز در جلسات شوراهای آموزش و پرورش نظارت کنند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که در تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان استانی، پیوست فرهنگی و اقامه نماز به‌طور جدی مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرد.»

عملیاتی‌سازی ۱۰ محور کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های پرورشی و استقرار طرح «مدرسه نمازی» در سراسر کشور

احمد محمودزاده در ادامه این نشست، با تبیین نقشه راه اجرایی برای تحقق اهداف تربیتی در نظام تعلیم و تربیت، اظهار داشت: «با پیگیری‌های مستمر، خوشبختانه بخشنامه‌ای با امضای مشترک وزیر محترم کشور و وزیر محترم آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ شده است. این سند که مشتمل بر ۱۰ محور اساسی برای کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی، اقامه نماز و انس با قرآن کریم در مدارس است، مبنای اصلی اقدامات مشترک ما با ستاد اقامه نماز خواهد بود.»

ظرفیت‌سازی از طریق شورای آموزش و پرورش

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این دستورالعمل، تمامی مدارس کشور اعم از دولتی و غیردولتی را در بر می‌گیرد، افزود: «ظرفیت شورای آموزش و پرورش، بستری فرابخشی و راهبردی است که دستگاه‌های متعددی نظیر شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول در آن حضور دارند. ما از این ظرفیت برای پیشبرد کیفی فعالیت‌های پرورشی بهره خواهیم برد و این ۱۰ محور، به‌عنوان شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سامانه‌های نظارتی سازمان لحاظ خواهد شد.»

اجرای طرح «مدرسه نمازی»

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح طرح ملی «مدرسه نمازی» پرداخت و گفت: «یکی از برنامه‌های عملیاتی ما در این دوره، شناسایی و معرفی ماهانه «مدرسه نمازی» در ۷۲۸ مدرسه آموزشی و تربیتی کشور است. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، با هم‌افزایی معاونت پرورشی وزارتخانه و ستاد اقامه نماز، شاخص‌های ارزیابی تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «هدف ما این است که در تمامی مناطق آموزشی و پرورشی، حداقل به‌صورت ماهانه یک مدرسه به‌عنوان نمونه برتر در حوزه اقامه نماز معرفی و تقدیر شود. اعطای لوح تقدیر در این حوزه، تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه ثبت افتخاری ماندگار در کارنامه فرهنگی و تربیتی آن مدرسه (اعم از دولتی یا غیردولتی) خواهد بود که نشان‌دهنده اهتمام ویژه مجموعه به تربیت دینی دانش‌آموزان است.»

تمرکز بر آموزش‌های تخصصی با رویکرد تربیتی

محمودزاده با بیان اینکه محورهای آموزشی با رویکرد «تربیتی-فرهنگی» به عنوان اولویت‌های ویژه سازمان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: «با هم‌افزایی ستاد اقامه نماز کشور، برنامه‌ریزی دقیقی برای آموزش معلمان، مؤسسین و مدیران صورت گرفته است. اولویت‌بندی اجرایی در این دوره آموزشی، بر پایه سنین تکلیف دانش‌آموزان تعیین شده است؛ بدین معنا که تمرکز اصلی بر آموزشِ معلمان پایه سوم ابتدایی (دختران) و سپس پایه‌های هشتم و نهم (پسران) خواهد بود.»

وی تأکید کرد: «این آموزش‌ها باید به‌گونه‌ای هدفمند و اثربخش طراحی شوند که معلمان بتوانند با تسلط کامل، دانش‌آموزان را به سوی انس با نماز سوق دهند. در این مسیر، گروه هدف‌مندسازی در استان‌ها موظف هستند با جدیت، اجرای این دوره‌ها را پیگیری و نتایج حاصله را به صورت مستمر گزارش کنند.»

تدوین تقویم اجرایی و آمادگی برای برگزاری باشکوه مراسم‌های تربیتی و جشن‌های تکلیف

احمد محمودزاده با تأکید بر ضرورتِ نظام‌مند کردن فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، خطاب به مدیران استانی اظهار داشت: «یکی از مطالبات جدی ما از استان‌ها، تدوین و ارسال دقیق جدول زمان‌بندی دوره‌های توانمندسازی معلمان است. این آموزش‌ها صرفاً محدود به حوزه ترویج فرهنگ نماز نیست؛ بلکه بسته‌های تکمیلی نظیر «طرح‌های زیست اخلاقی» و سایر برنامه‌های آموزشی ویژه معلمان مدارس غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد که باید در بازه‌های زمانی مشخص و با همکاری ستاد اقامه نماز استان‌ها به مرحله اجرا برسند.»

آمادگی برای هفته «قرآن، عترت و نماز»

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فرا رسیدن هفته قرآن، عترت و نماز در نیمه اول آبان‌ماه، بر ضرورت آمادگی پیش از موعد استان‌ها تأکید کرد و افزود: «امسال برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای این هفته تدارک دیده‌ایم که اجرای پایلوت آن با حضور مقام عالی وزارت در یکی از مدارس غیردولتی شهر تهران برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود تمامی استان‌ها نیز با هم‌افزایی حداکثری، برنامه‌های متناسب با این هفته را در دستور کار خود قرار دهند.»

آمادگی کامل آموزش و پرورش برای برگزاری «جشن تکلیف» دانش‌آموزی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وتوسسعه مشارکت‌های مردمی با تحلیل عملکرد سال‌های گذشته، تصریح کرد: «در سال جاری عزم جدی داریم تا مراسم‌های «جشن تکلیف» دانش‌آموزی با رونق و کیفیت بسیار بالایی با حمایت ویژه از مناطق و استان‌ها، با هدف شکوه و اثرگذاری بیشتر رویدادهای تربیتی برگزار نماییم.

وی با اعلام آمادگی برای حضور مسئولان ستادی در استان‌ها، خاطرنشان کرد: «وزارت آموزش و پرورش آمادگی دارد در صورت لزوم، جهت مشارکت در برگزاری مراسم‌های باشکوه استانی، نمایندگانی را اعزام نماید.

لزوم هم‌گرایی در کمیته نیروی انسانی و شورای هماهنگی مؤسسان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پایان دستورالعمل اجرایی خود به مدیران استانی تأکید کرد: انتظار می‌رود تمامی مدیران مناطق و استان‌ها، اهتمام جدی و ارائه برنامه عملیاتی دقیق برای تحقق آموزش‌های داشته باشند. این فرایند باید از طریق «کمیته نیروی انسانی» و با توافق و تعامل سازنده با «شورای هماهنگی مؤسسان استان» پیش برود تا برنامه‌ای جامع، زمان‌بندی‌شده تدوین گردد.

وی خاطرنشان کرد: «مبنای اجرای این برنامه‌ها با همکاری ستاد اقامه نماز، شورای عالی قرآن و سایر نهادهای مرتبط است. منابع مالی تخصیص‌یافته باید با دقت و نظارت کامل در این مسیر به‌کار گرفته شود و در صورت نیاز به منابع تکمیلی، استان‌ها باید با تکیه بر خلاقیت و شناسایی ظرفیت‌های محلی، به دنبال هم‌افزایی با دستگاه‌های همکار باشند.»

عبور از رویکرد کمی و تمرکز بر خروجی‌های کیفی در نظام تربیتی

احمد محمودزاده با تأکید بر تغییر رویکرد از گزارش‌های آماری به سمت فعالیت‌های اثربخش، اظهار داشت: «دغدغه اصلی ما در این مسیر، گزارش صرف آمار نیست؛ بلکه ما به دنبال انجام یک کار کیفی، عمیق و تأثیرگذار هستیم. غایت نهایی این برنامه‌ریزی‌ها آن است که آموزه‌های ارائه‌شده به معلمان، در یک فرایندِ کارآمد به بدنه دانش‌آموزی منتقل شده و شاهد تجلی این تربیت دینی در رفتار، منش و سیره دانش‌آموزان باشیم.»

وی افزود: «این برنامه‌ها با هم‌افزایی درون‌سازمانی و همچنین طرح‌ریزی در شورای آموزش و پرورش سراسر کشور، در مسیر عملیاتی قرار گرفته است. انتظار می‌رود با پیگیری مستمر، شاهد تحولی ملموس و ماندگار در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز و تعمیق باورهای دینی در مدارس کشور باشیم.»

توسعه تشکل‌های دانش‌آموزی و تقویت مشارکت اجتماعی

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، توسعه مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان و استقرار تشکل‌های دانش‌آموزی در مدارس غیردولتی را از دیگر محورهای مهم فعالیت سازمان برشمرد و گفت: تحقق این هدف مستلزم همکاری نزدیک استان‌ها، معاونت‌های مسئول و تشکل‌های دانش‌آموزی و همچنین پیگیری دقیق اقدامات اجرایی است.

محمودزاده با تأکید بر اینکه برگزاری جلسات به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد، تصریح کرد: باید وضعیت موجود مدارس از نظر استقرار تشکل‌های دانش‌آموزی مشخص شود، نتایج نشست‌ها و اقدامات انجام‌شده مورد ارزیابی قرار گیرد و برای توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرد.

در پایان این نشست، محمودزاده ، بر ضرورت انتقال مفاهیم ملی و مذهبی به نسل جدید، به‌ویژه دانش‌آموزان، تأکید کرد. وی در این نشست با اشاره به نزدیکی مناسبت یوم الله ۱۳ آبان، بر لزوم حضور پررنگ‌ در این ایام و بر تشکیل ستادی برای تبدیل برنامه‌ها به فعالیت‌های «مدرسه-محور» و «موسسه-محور» تاکید کرد و اظهار داشت: هدف از این رویکرد، خروج از فضای صرفاً اداری و انتقال مفاهیم مبارزه با استکبار جهانی و مقابله با رژیم صهیونیستی از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها، غرفه‌ها و راهپیمایی‌ها در مدارس و مراکز غیردولتی است.

وی همچنین عنوان کرد برنامه‌ریزی‌هایی برای بزرگداشت هفته زن و روز مادر با محوریت «زیست عفیفانه و تشریح فلسفه حجاب و عفاف» و نیز برگزاری مراسم‌های مرتبط با ایام فاطمیه، با مشارکت خلاقانه مدارس دولتی و غیردولتی در دستور کار قرار گرفته است.

منبع:وزارت آموزش و پرورش