رهبر مخالفان ائتلاف حاکم در اسرائیل، اعلام کرد ارزیابی‌های اطلاعاتی موجود نشانه‌ای از احتمال جنگ با ایران پیش از انتخابات پارلمانی این رژیم ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یائیر لاپید، رهبر مخالفان ائتلاف حاکم در اسرائیل، با اشاره به ارزیابی‌های اطلاعاتی موجود گفت نشانه‌ای از احتمال آغاز جنگ با ایران پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل وجود ندارد. او همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، را به بهره‌برداری انتخاباتی از هشدار‌های امنیتی متهم کرد.

لاپید اظهار داشت نتانیاهو از هشدار‌ها درباره احتمال وقوع جنگ یا حملات تروریستی برای اهداف تبلیغاتی در آستانه انتخابات استفاده می‌کند.

رهبر مخالفان اسرائیل همچنین با انتقاد از عملکرد کابینه نتانیاهو در عملیات نظامی مشترک با آمریکا علیه ایران مدعی شد که این عملیات به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته است. به گفته او، کابینه کنونی توانایی مدیریت تحولات را ندارد.

لاپید در خصوص توهم سرنگونی نظام ایران اعتراف کرد که مدیریت عملیات در داخل ایران امکان‌پذیر نیست و ابتدا باید کابینه اسرائیل تغییر کند؛ پس از آن می‌توان درباره اقدامات احتمالی در قبال ایران تصمیم گرفت.

وی همچنین با رد ضرورت انجام عملیات نظامی علیه ایران پیش از انتخابات، گفت در شرایط کنونی کابینه ی وجود ندارد که بتوان برای اجرای درست چنین عملیاتی به آن اعتماد کرد.

انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود و از نظر سیاسی برای نتانیاهو اهمیت زیادی دارد. این انتخابات می‌تواند جایگاه ائتلاف حاکم و توان مخالفان برای تشکیل کابینه آینده را مشخص کند.

بر اساس نظرسنجی‌های مورد اشاره در گزارش، ائتلاف مخالفان نتانیاهو از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است؛ با این حال، هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را در اختیار ندارند.

لاپید به‌عنوان رهبر مخالفان، در جریان تحولات امنیتی و نظامی قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال آغاز عملیات گسترده نظامی یا ورود اسرائیل به جنگ مطرح باشد.

منبع: القدس العربی

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، یائیر لاپید
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