باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات کارکنان و کادر درمان استان اعلام کرد که مطالبات این گروه از کارکنان تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و تعیین تکلیف معوقات، از مهم‌ترین مطالبات کارکنان نظام سلامت به شمار می‌رود؛ نیروهایی که بخش قابل‌توجهی از بار ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران را بر دوش دارند.

کاهش معوقات خدمات پرستاری به پنج ماه

در همین زمینه، رئیس نظام پرستاری شهرستان خرم‌آباد از کاهش معوقات خدمات پرستاری به پنج ماه خبر داد؛ موضوعی که از تغییر در وضعیت پرداخت مطالبات این گروه از کارکنان حکایت دارد.

کاهش میزان معوقات، به‌ویژه برای پرستارانی که در شیفت‌های فشرده و شرایط دشوار کاری به ارائه خدمات مشغول‌اند، اهمیت قابل‌توجهی دارد. با این حال، باقی ماندن پنج ماه معوقه نشان می‌دهد که موضوع پرداخت کامل و منظم مطالبات همچنان از مسائل مهم حوزه پرستاری است.

تسویه مطالبات اضافه‌کار سال‌های گذشته

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، مطالبات اضافه‌کار مربوط به دوره‌های گذشته نیز تسویه شده است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مطالبات انباشته‌شده کارکنان را تعیین تکلیف کند.

پرداخت اضافه‌کار، به‌ویژه برای نیروهایی که به دلیل کمبود نیروی انسانی یا ضرورت ارائه خدمات درمانی، ساعات بیشتری در مراکز درمانی حضور دارند، یکی از موضوعات مهم در حوزه منابع انسانی نظام سلامت محسوب می‌شود.

مطالبات بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شد

از دیگر محورهای اعلام‌شده، تسویه مطالبات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تا پایان سال ۱۴۰۴ است. این موضوع برای بازنشستگانی که پس از سال‌ها خدمت در نظام سلامت، پیگیر دریافت مطالبات خود هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مطالبه اصلی؛ تداوم پرداخت‌ها و جلوگیری از انباشت بدهی‌ها

مجموع این اظهارات از پرداخت مطالبات کارکنان تا فروردین ۱۴۰۵، کاهش معوقات خدمات پرستاری به پنج ماه، تسویه اضافه‌کار دوره‌های گذشته و تعیین تکلیف مطالبات بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۴ حکایت دارد.

با وجود این اقدامات، تداوم پرداخت‌ها در موعد مقرر و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره معوقات، همچنان از مطالبات مهم کارکنان و کادر درمان به شمار می‌رود؛ چراکه ثبات مالی نیروی انسانی نظام سلامت، در کنار سایر عوامل، می‌تواند بر رضایت شغلی کارکنان و استمرار ارائه خدمات درمانی اثرگذار باشد.