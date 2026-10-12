مدیرکل بازرسی استان لرستان از انجام ۳۲۰ مورد بازرسی از دستگاه‌های اجرایی استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۱۹ مورد تخلف شناسایی شده است.

باشگاه خبرنگاران  جوان؛ رضوان پاک منش  - رضایی، مدیرکل بازرسی استان لرستان، از انجام ۳۲۰ مورد بازرسی از دستگاه‌های اجرایی استان طی یک سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در جریان بررسی‌ها و بازرسی‌های صورت‌گرفته، ۱۱۹ مورد تخلف در مجموعه دستگاه‌های اجرایی لرستان شناسایی شده است.

وی با اشاره به نقش نظارت و بازرسی در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: بازرسی مستمر از مجموعه‌های اداری، یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی عملکرد، شناسایی تخلفات احتمالی و تقویت انضباط اداری است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری باشد.

مدیرکل بازرسی لرستان با بیان اینکه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: شناسایی تخلفات در فرآیند بازرسی، گامی مهم در جهت روشن شدن نقاط ضعف و آسیب‌های موجود در بخش‌های مختلف اداری است و نتایج این بررسی‌ها می‌تواند در اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، طی یک سال گذشته ۳۲۰ مورد بازرسی در دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده که حاصل آن شناسایی ۱۱۹ مورد تخلف بوده است. این آمار نشان می‌دهد که نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری موارد شناسایی‌شده، از جمله محورهای مهم در ارتقای سلامت اداری استان به شمار می‌رود.

تداوم بازرسی‌ها، بررسی دقیق عملکرد مجموعه‌های اجرایی و توجه به نتایج حاصل از نظارت‌ها می‌تواند در شناسایی زمینه‌های بروز تخلف، اصلاح رویه‌های اداری و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های مسئول نقش مؤثری داشته باشد.

با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد نظارتی در استان، اعلام جزئیات بیشتری درباره نوع تخلفات شناسایی‌شده، دستگاه‌های مشمول بازرسی، میزان رسیدگی به پرونده‌ها و نتایج اقدامات انجام‌شده ضروری است؛ اطلاعاتی که می‌تواند تصویر روشن‌تری از روند مقابله با تخلفات اداری در لرستان ارائه دهد.

۳۲۰ بازرسی و شناسایی ۱۱۹ مورد تخلف در یک سال، محور مهمی از عملکرد نظارتی بازرسی استان لرستان را تشکیل می‌دهد؛ عملکردی که میزان اثربخشی آن، علاوه بر شناسایی تخلفات، به نحوه رسیدگی، اصلاح نواقص و جلوگیری از تکرار تخلفات نیز وابسته است.

 

برچسب ها: بازرسی ، لرستان ، تخلفات اداری
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