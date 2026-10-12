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قیمت گازوئیل؛ کبریتی که انبار باروت روابط آمریکا و اوکراین را منفجر کرد + فیلم

بحران جهانی گازوئیل، ترامپ را به توافق با پوتین کشاند و اختلاف واشنگتن و کی‌یف را تشدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و آسیب به پالایشگاه‌ها، بازار جهانی گازوئیل را با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو کرده است. در آمریکا نیز رشد قیمت سوخت، فشار بر دولت ترامپ را افزایش داده و واشنگتن را به سمت توافق برای واردات گازوئیل روسیه سوق داده است.

این توافق که با هدف افزایش عرضه و مهار بحران سوخت انجام شده، خشم زلنسکی را برانگیخته و تنش میان واشنگتن و کی‌یف را افزایش داده است. به این ترتیب، بحران گازوئیل از بازار انرژی فراتر رفته و به عاملی تازه در معادلات سیاسی جنگ اوکراین تبدیل شده است.

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