بیش از ۱۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی بروجرد آزادسازی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد بوستان افروز اظهار کرد: این عملیات در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، حفظ بستر تولید و جلوگیری از تعرض به منابع ارزشمند بخش کشاورزی انجام شد و طی آن ۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه شیخ‌میری سادات شهرستان بروجرد، با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، قلع‌وقمع و اراضی به وضعیت سابق اعاده شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان با اشاره به نقش طرح «حکاک» در حفاظت از اراضی کشاورزی، گفت: این طرح با هدف شناسایی، پایش و مقابله به‌موقع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اجرا می‌شود و بر پیشگیری، رصد مستمر عرصه‌های کشاورزی و اقدام سریع در برابر تخلفات تأکید دارد.

سرهنگ محمد بوستان افروز ادامه داد: اجرای طرح «حکاک» موجب تقویت نظارت میدانی، شناسایی سریع تخلفات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول شده است؛ بر همین اساس، هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، تفکیک، محوطه‌سازی و ایجاد مستحدثات در اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با آن طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ملی و متعلق به نسل‌های آینده است و حفاظت از این اراضی، مستقیماً با امنیت غذایی جامعه ارتباط دارد؛ بنابراین اجازه نخواهیم داد سودجویی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ظرفیت تولیدی استان را تهدید کند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی کشاورزی، نسبت به دریافت مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند.

منبع: کشاورزی لرستان