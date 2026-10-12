باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان امدادرسانی «ماگن داوید آدوم» اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که انفجاری در منطقه ارتفاعات رامیم در شمال اراضی اشغالی و در نزدیکی مرز لبنان، ۲۰ زخمی بر جای گذاشته است.

این انفجار که اوایل روز دوشنبه رخ داد، یک کشته و دو نفر با جراحات شدید و بقیه با جراحات جزئی بر جای گذاشته است.

بر اساس گزارش‌ها، احتمال می‌رود این انفجار ناشی از مهمات منفجرنشده بوده باشد. در پی این حادثه، تعدادی از دانش‌آموزان و معلمان که در نزدیکی یک نقطه دیده‌بانی در منطقه مشغول پیاده‌روی بودند، زخمی شدند.

منبع: الجزیره