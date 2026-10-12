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غزه پس از سه سال جنگ؛ سرزمینی زیر آوار و محاصره + فیلم

طی سه سال جنگ، رژیم صهیونیستی بخش بزرگی از غزه را ویران کرده و با گسترش اشغالگری این رژیم، فضای زندگی فلسطینیان را بیش از پیش محدود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، بیش از ۲۰۰ هزار ساختمان در غزه تخریب شده و حجم آوار‌ها از ۶۸ میلیون تن فراتر رفته است. هم‌زمان، خطوط زرد و نارنجی و ایجاد خاکریز‌های نظامی توسط ارتش اشغالگر اسرائیل، محدوده قابل سکونت فلسطینیان را به حدود ۳۵ درصد از مساحت این باریکه کاهش داده و میلیون‌ها نفر را در مناطق پرتراکم و چادر‌های موقت جای داده است.

با وجود توافق آتش‌بس، حملات و محدودیت‌های میدانی ادامه دارد و بخش بزرگی از زیرساخت‌ها، راه‌ها و تأسیسات عمومی از بین رفته‌اند. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل نیز اقدامات رژیم اسرائیل در غزه را مصداق نسل‌کشی دانسته است؛ در حالی که بازسازی منطقه و بازگشت آوارگان همچنان با موانع جدی روبه‌روست.

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