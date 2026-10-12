سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: مستمری مهر ماه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به مهر ماه سال ۱۴۰۵ به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی‌نفعان واریز شد.

بر اساس این گزارش، مجموع مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان و خانوار‌های تحت پوشش و پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به مهر ماه ۱۴۰۵، به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال واریز شده است.

مستمری مهر ماه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مبلغ ۸۱ هزار و ۷۴۱ میلیارد ریال به حساب این نهاد واریز شده است که از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز و از ابتدای صبح قابل برداشت خواهد بود.

برچسب ها: مستمری مددجویان بهزیستی ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
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