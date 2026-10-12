باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در نشست خبری روز ملی روستا و عشایر، در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت تولید قراردادی دام عشایر، اظهار کرد: تفاوت اصلی زندگی عشایری با زندگی روستایی در کوچ است؛ از این رو، اجرای طرح تولید قراردادی در جامعه عشایری به زیرساخت‌های خاصی نیاز دارد.

وی افزود: از آنجا که طرف‌های مشارکت‌کننده در طرح تولید قراردادی به دنبال افزایش تولید و کسب سود هستند، سازمان امور عشایر در گام نخست، تسهیلات سالانه این جامعه را متناسب با جمعیت و در قالب تولید قراردادی، با مشارکت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، در دستور کار قرار داده است.

میرزاوند با اشاره به چالش‌های جذب سرمایه در این بخش تصریح کرد: ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه تولید قراردادی وجود دارد، اما پایین بودن سرمایه در گردش از مشکلات اصلی این بخش است. از سوی دیگر، جامعه عشایری به‌تنهایی توان مالی لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی را ندارد؛ به همین دلیل، برگزاری رویدادهایی برای تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

سهم ناچیز ایران از بازار جهانی صنایع‌دستی

رئیس سازمان امور عشایر ایران در ادامه، با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنایع‌دستی عشایر گفت: گردش مالی صنایع‌دستی در جهان حدود هزار میلیارد دلار است، اما سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است. این در حالی است که صنایع‌دستی عشایری با سرمایه‌گذاری نسبتاً اندک، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد دارد.

وی با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش‌های صنعتی و صنایع‌دستی افزود: ایجاد مشاغل صنعتی به سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی نیاز دارد، اما در حوزه صنایع‌دستی می‌توان با پرداخت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات، زمینه اشتغال یک زن عشایر را فراهم کرد؛ ضمن آنکه محصول تولیدشده در این بخش از ظرفیت ارزآوری نیز برخوردار است.

میرزاوند برای تشریح ارزش‌افزوده صنایع‌دستی بیان کرد: ممکن است یک متر پارچه ساده حدود ۲ میلیون تومان ارزش داشته باشد، اما با انجام سوزن‌دوزی روی آن، ارزش محصول افزایش می‌یابد و می‌تواند چند ده دلار ارزش‌افزوده ایجاد کند.

افتتاح ۲۰ فروشگاه عرضه مستقیم محصولات عشایر تا پایان سال

رئیس سازمان امور عشایر ایران، بازاریابی و دسترسی به بازار فروش را از مهم‌ترین چالش‌های زنان عشایر در حوزه صنایع‌دستی دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی این بخش، بازاررسانی مناسب محصولات تولیدی است؛ از این رو، سازمان امور عشایر با استفاده از ظرفیت‌های قانونی جدید، راه‌اندازی فروشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات زنان عشایر را آغاز کرده است.

وی با اشاره به افتتاح نخستین فروشگاه عرضه مستقیم این محصولات ادامه داد: برند «ارمغان ایل» نیز برای محصولات عشایری به ثبت رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تعداد فروشگاه‌های عرضه مستقیم این محصولات تا پایان سال به ۲۰ واحد برسد.

به گفته میرزاوند، توسعه مسیرهای عرضه مستقیم و تقویت بازاررسانی محصولات عشایری می‌تواند به افزایش درآمد زنان عشایر، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت اقتصادی صنایع‌دستی کمک کند.