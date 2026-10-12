شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی درختان در منطقه چیتگر شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه چیتگر که یکی از محله‌های منطقه ۲۲ شهر تهران به شمار می‌رود، این منطقه دارای جاذبه‌های گردشگری مانند جنگل و دریاچه می‌باشد و آب و هوایی بسیار دلپذیر دارد. این منطقه به دلیل برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی مناسب و همچنین به جهت وجود شهرک‌های مسکونی، مراکز تجاری، پارک‌های جنگلی و دریاچه مصنوعی، مورد توجه بسیاری از ساکنان و گردشگرانی که برای تفریح به این منطقه گردشگری مراجعه می‌کنند قرار گرفته است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که قطعی درختان این منطقه نگرانی گردشگران و ساکنان این منطقه شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب لطفا راجع به قطعی درختان منطقه چیتگردر منطقه ۲۲ شهر تهران گزارش تهیه کنید. واقعا این وضعیت ناراحت کننده است. لطفا پیگیری کنید.

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