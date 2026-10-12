باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رسولی اظهار کرد: جشنواره ملی دانش‌آموزی «میراث‌داران فردا» بستری برای شکوفایی استعداد‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان نسل نوجوان فراهم می‌کند.

وی افزود: این رویداد ملی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب، ترویج فرهنگ ایثار و همدلی و تقویت مشارکت‌های اجتماعی با رویکرد محله‌محوری برگزار می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به نقش دانش‌آموزان در بازتاب ظرفیت‌ها و هویت محله‌های خود بیان کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند با خلق آثار فرهنگی و هنری، روایتگر ارزش‌های فداکاری، همبستگی اجتماعی و ظرفیت‌های محلی باشند و از این طریق، پیوند میان نسل امروز و ارزش‌های انسانی و اجتماعی را تقویت کنند.

رسولی ادامه داد: دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را در پنج محور خاطره‌نگاری و روایتگری، پادکست و تولیدات صوتی، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، عکاسی و نقاشی و همچنین ایده‌ها و نوآوری‌های محله‌محور به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۲۲ مهرماه تعیین شده است، گفت: متقاضیان برای ثبت‌نام و تحویل آثار باید به‌صورت حضوری به حوزه توانمندسازی اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان از دانش‌آموزان برای مشارکت در این رویداد ملی دعوت کرد و یادآور شد: حضور فعال نوجوانان در جشنواره «میراث‌داران فردا» علاوه بر زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانش‌آموز، می‌تواند زمینه‌ساز بروز خلاقیت‌ها، تقویت هویت محلی و گسترش فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی در جامعه باشد.

منبع:بهزیستی استان