باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ضربه کاری یمن به مزدوران سعودی در جنوب استان مأرب + فیلم

انصارالله یمن تصاویری از حملات خود علیه مواضع مزدوران سعودی در یمن منتشر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - انصارالله یمن در ادامه ضربات کاری خود به مزدوران سعودی در یمن، عملیات مهمی را علیه مزدوران در جنوب استان مأرب انجام داده و تصاویر آن را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط
ضربه کاری یمن به مزدوران سعودی در جنوب استان مأرب + فیلم
young journalists club

انصارالله چگونه به حملات زیرساختی عربستان پاسخ می‌دهد؟ + فیلم

ضربه کاری یمن به مزدوران سعودی در جنوب استان مأرب + فیلم
young journalists club

در حال حاضر انصارالله تا کدام منطقه پیشروی کرده است؟ + فیلم

ضربه کاری یمن به مزدوران سعودی در جنوب استان مأرب + فیلم
young journalists club

باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تامین امنیت با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در چین + فیلم
۵۴۸

تامین امنیت با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در چین + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
عاقبت تکیه کردن اوکراین به آمریکا + فیلم
۴۴۸

عاقبت تکیه کردن اوکراین به آمریکا + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی + فیلم
۳۸۸

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم
۳۸۶

سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
برگزاری مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی در حافظیه + فیلم
۳۷۸

برگزاری مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی در حافظیه + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha