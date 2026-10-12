باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، فهرست منابع آزمون سراسری را همراه با سال چاپ کتاب‌های درسی، منتشر می‌کنند. منابع کنکور سراسری شامل کتاب‌های درسی نظام جدید پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است و همین کتاب‌ها منبع طراحی سوالات کنکور قرار می‌گیرند.

با توجه به این که ممکن است با شروع هر سال تحصیلی، تغییراتی در محتوا و ساختار کتاب‌های درسی رخ بدهد، توصیه این است که داوطلبان از فهرست رسمی منابع کنکور آگاهی داشته باشید و جدیدترین چاپ آنها را مبنای مطالعه خود قرار دهند.

فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۶