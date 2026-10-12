سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، فهرست منابع آزمون سراسری را همراه با سال چاپ کتاب‌های درسی، منتشر می‌کنند. منابع کنکور سراسری شامل کتاب‌های درسی نظام جدید پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است و همین کتاب‌ها منبع طراحی سوالات کنکور قرار می‌گیرند.

با توجه به این که ممکن است با شروع هر سال تحصیلی، تغییراتی در محتوا و ساختار کتاب‌های درسی رخ بدهد، توصیه این است که داوطلبان از فهرست رسمی منابع کنکور آگاهی داشته باشید و جدیدترین چاپ آنها را مبنای مطالعه خود قرار دهند.

فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۶

برچسب ها: منابع کنکور ، سازمان سنجش کشور
خبرهای مرتبط
امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور و پذیرش با سوابق تحصیلی تا ۲۰ مهرماه
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
بهترین میان وعده برای کاهش کلسترول
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
وزیر بهداشت: علم بدون اخلاق و عدالت نمی‌تواند در مسیر درست قرار گیرد
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
آخرین اخبار
چرا همه در درک ریاضیات عملکرد خوبی ندارند؟
برنامه روسیه برای اعزام کاوشگر فضایی به سیارک آپوفیس
بهترین میان وعده برای کاهش کلسترول
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
پیامد‌های احتمالی استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال برای سلامتی
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
طلوع مریخی ثبت شده توسط کنجکاوی: یک نمای پانورامای دقیق
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
سنجش دانش‌آموزان از نمره به سمت «توانمندی‌های عملی» تغییر جهت می‌دهد
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
وزیر بهداشت: علم بدون اخلاق و عدالت نمی‌تواند در مسیر درست قرار گیرد
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور و پذیرش با سوابق تحصیلی تا ۲۰ مهرماه
آیا محافظ صفحه به گوشی تاشوی شما آسیب می‌رساند؟
کشف متانول سنگین در فضا
شناسایی ژن‌هایی که توضیح می‌دهند چرا احتمال ابتلای مردان به اوتیسم چهار برابر زنان است
۷ مهارت کلود که در زمان صرفه‌جویی و به شما کمک می‌کنند هوشمندانه‌تر کار کنید
سلامت روان باعث ارتقای کیفیت زندگی و تندرستی افراد در جامعه می‌شود
ایجاد انفجار‌های اسرارآمیز پرتو ایکس در اثر برخورد دو ستاره
یک رژیم غذایی مفید برای کاهش چشمگیر چربی کبد
هیچ کودکی نباید به دلیل فقر یا شرایط خانوادگی از فرصت شکوفایی استعدادهایش محروم شود
به روزرسانی گوگل Google Health با سه قابلیت جدید